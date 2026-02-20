동국제약, 센텔리안24 글로벌 앰배서더로 투모로우바이투게더 '태현' 발탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동국제약이 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24의 글로벌 앰배서더로 글로벌 K-팝 그룹 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER)의 멤버 '태현'을 발탁했다고 20일 밝혔다.

동국제약은 태현의 깨끗하고 건강한 이미지가 센텔리안24가 추구하는 '건강한 피부 자신감'이라는 브랜드 방향성과 부합하며, 특히, 글로벌에서 활발한 활동을 펼치는 투모로우바이투게더의 영향력이 센텔리안24가 'K-뷰티'의 주역으로 도약하는 데 긍정적인 시너지 효과를 낼 것으로 기대하고 있다.

센텔리안24의 글로벌 앰배서더로 발탁된 투모로우바이투게더 ‘태현’. 동국제약

AD

함께 공개될 비주얼 필름은 센텔리안24의 브랜드 컬러인 버건디를 배경으로, 1등 크림 '마데카 크림'의 강력한 효능을 태현의 강렬한 눈빛과 세련된 비주얼로 담아냈다. 태현은 피부 속부터 건강하게 빛나는 광채를 선보이며 마데카 크림의 독보적인 기술력을 생생하게 표현했다.

태현은 "대한민국 대표 크림인 마데카 크림으로 잘 알려진 센텔리안24의 글로벌 앰배서더로 함께하게 되어 설레고 기쁘다"며, "앞으로 센텔리안24와 함께 보여드릴 다양한 활동에 많은 기대와 관심을 부탁드린다"고 소감을 전했다.

센텔리안24는 글로벌 앰배서더 선정을 기념해 북미 시장에서 대대적인 프로모션을 전개했다. 지난 2월 13일부터 16일까지 북미 아마존에서 진행한 '발렌타인데이 Best Deal' 프로모션을 통해 '마데카 크림 타임리버스', '엑스퍼트 마데카 크림 액티브 리뉴 PDRN', '마데카 말차 포어 클렌징 오일' 등 대표 제품을 특별한 혜택으로 선보였다. 이어 2월 19일부터 3월 2일까지 틱톡샵에서는 '2026 US February Stock Up Campaign'을 진행하며 현지 소비자와의 접점 확대에 나섰다.

현재 센텔리안24는 북미 아마존의 페이스 모이스처라이저, 페이셜 필 등 주요 카테고리에서 '마데카 크림 타임리버스', '마데카 말차 토닝 필링젤' 등이 판매 랭킹 상위권에 올라 있으며, 틱톡샵에서도 높은 판매 순위와 조회수를 기록하고 있다.

일본 시장 공략도 한층 강화한다. 센텔리안24 제품은 일본 버라이어티숍 로프트(LOFT), 플라자(PLAZA), 아인즈트루페, 한즈 등 오프라인에서 활발히 판매되고 있으며, 돈키호테 및 주요 드럭스토어에 입점되어 있는 등 촘촘한 유통망을 구축했다. 오는 2월 27일부터 3월 11일까지 열리는 '일본 큐텐(Qoo10) 메가와리' 행사에서 태현의 비주얼을 전격 공개하고, 3월 11일 라이브 방송에서는 특별한 혜택을 제공한다.





AD

동국제약 센텔리안24 담당자는 "글로벌 아티스트 태현과의 협업으로 북미·일본 시장에서 신뢰할 수 있는 대표 K-더마코스메틱 브랜드로서 입지를 강화할 것"이라며 "K-팝 아티스트의 피부 관리에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼, 다양한 채널과 프로모션으로 글로벌 소비자들과 적극 소통하겠다"고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>