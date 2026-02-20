"주링허우가 대세"…MZ 인재 '수석 과학자'로 모시는 中 테크 기업들

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SCMP, 中 IT업계 인재 영입 트렌드 보도

밀레니얼·Z세대, 수석 과학자로 영입 중

"상업화에 관여 않고 기초연구 개척해"

최근 중국의 인공지능(AI)·로봇 관련 주요 기업들이 밀레니얼·Z세대 인재를 수석 과학자로 임명하고 있다는 보도가 나왔다.

야오순위는 지난해 12월 챗GPT 개발사인 오픈AI에서 중국 최대 기술기업 텐센트로 이직했다. 로이터연합뉴스

연합뉴스는 19일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)를 인용해 "IT 업계의 인재 확보 경쟁이 치열해지는 가운데 AI 혁신을 주도하고 미래 기술을 위한 기초 연구와 전략 계획을 이끄는 수석 과학자 자리를 20∼30대 젊은 연구자에게 맡기는 경우가 늘고 있다"고 보도했다.

가장 최근 주목받은 사례는 챗GPT 개발사인 오픈AI에서 중국 최대 기술기업 텐센트로 이직한 야오순위다. 올해 28세인 그는 지난해 12월 텐센트 최고경영자(CEO)실 산하 최고 AI과학자로 합류해 마틴 라우 사장에게 직접 보고하고 있다. 야오순위는 칭화대를 졸업하고 프린스턴대에서 컴퓨터과학 박사학위를 취득했다. 구글 인턴십을 거쳐 2024년부터 오픈AI에서 AI 에이전트를 전문으로 연구하면서 오픈AI의 최초 AI 에이전트인 오퍼레이터와 딥 리서치 개발에 핵심적으로 기여한 것으로 평가된다.

지난달 초 휴머노이드 로봇 기업 애지봇의 자회사 프라임봇은 둥하오 베이징대 컴퓨터공학과 부교수를 수석 과학자로 임명했다. 1990년대 이후에 태어난 '주링허우 세대(post-90s)'인 둥 교수는 영국의 임페리얼 칼리지 런던에서 박사학위를 받았으며, 체화지능(물리적 실체를 갖고 실제 환경과 상호작용하는 인공지능), 거대 모델, 강화 학습 등이 주 연구 분야로 알려졌다.

지난해 애지봇이 수석과학자로 임명한 뤄젠란(33)도 밀레니얼 세대다. 그는 우한공대 자동차공학과를 졸업하고 버클리 캘리포니아대(UC 버클리)에서 박사 학위를 받았으며 구글의 연구 프로젝트인 구글X와 AI 연구 기업 딥마인드에서 일했다.

1940년대 미국의 '맨해튼 프로젝트'와 '아폴로 프로젝트'에서 시작된 '수석 과학자'라는 직책은 최근 들어 기술 기업의 핵심 전략 포지션으로 자리 잡았다. 메타 초지능 연구소의 수석 과학자인 자오성자는 30대 초반이며, 오픈AI 수석 과학자 야쿠프 파초키는 35세다. 알리바바 그룹 클라우드 부문 수석 과학자였던 저우징런은 현재 최고기술책임자(CTO)를 맡고 있다.





가오런보 KPGM중국 수석파트너는 "수석 과학자의 핵심적 책임은 기초연구 개척, 기술적 탐색, 과학적 이니셔티브를 위한 전략 수립"이라고 정의한 뒤 "CTO가 기술팀 관리, 제품 아키텍처 설계, 기술 솔루션 배치, 사업적 목표 달성 등을 총괄하는 데 비해 수석과학자는 제품 완성이나 상업화에 직접 관여하지 않으면서 장기적으로 기술적 진입 장벽을 구축하는 역할을 한다"고 설명했다.





