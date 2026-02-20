TK행정통합후 경북도의원 60→48명 12명 감축…대구시의원, 33명→45명 12명 증가

이강덕 예비후보 주장

"대책없이 침묵 일관"



대구경북 행정통합 특별법안이 곧 국회 본회의를 통과할 경우, 경북도의 광역의원 수가 10명 넘게 감소할 것이라는 우려에 대해 이강덕 국민의힘 경북도지사 예비후보는 20일 "앞으로 경북 22개 시·군, 특히 군 단위 주민들의 입장은 누가 대변할 것이며, 예산은 또 어떻게 챙길 것인지 기가 찰 노릇"이라고 비판했다.

이 예비후보는 20일 자신의 SNS에 올린 글을 통해 "헌법재판소는 시도의회 선거 인구 편차 허용 기준을 3대 1로 정하고 있는데, 시도의회가 통합되면 인구가 갈수록 줄고 있는 경북 지역은 대구시 인구와 편차를 맞추면서 의석 감소가 불가피하다"며 "인구 비율로 보면 경북도 광역의원 수는 기존 60석에서 48석으로 12석이나 줄어드는 반면, 대구시 광역의원 수는 기존 33석에서 45석으로 12석이 늘어나게 된다"고 설명했다.

이강덕 경북도지사 예비후보

이어 "경북도의회는 이런 중차대한 문제에 대한 꼼꼼한 대비도 없이 경북도지사의 요청에 덜컥 통합 의결부터 해줬다"면서 "경북 지역 의석수 감소에 대해 깊이 있는 논의를 한 번이라도 한 적이 있는지 묻지 않을 수 없다"고 일갈했다.

이 예비후보는 "광역의원 수 감소는 단순한 숫자의 감소가 아닌 지역 대표성의 문제"라며 "인구가 적은 경북 북부권과 동해안, 울릉도는 직격탄을 맞게 될 것이 불을 보듯 뻔하다"고 강조했다.

이 예비후보는 대구시의회가 '대구·경북 행정통합특별법' 관련 긴급 확대의장단 회의를 개최하고, 국민의힘 충남도당이 오는 24일 국회의사당 본관 앞에서 '충남·대전 졸속 통합 반대 규탄대회'를 개최하는 것을 상기시킨 뒤 "도대체 우리 경북은 지금 뭘 하고 있느냐"고 했다.

이 예비후보는 "경북도지사 예비후보로서 참담하고 부끄럽기 짝이 없다"며 "왜 다들 침묵으로 일관하는 것이냐"고 반문했다.

대구와 충남·대전이 졸속 통합 반대를 행동으로 실천하고 있는데 왜 경북만 침묵하고 있느냐는 것이다.

이 예비후보는 "예로부터 '뜻을 밝히는 이가 더 많은 것을 얻는다'고 했다"면서 "침묵으로는 결코 우리 경북의 이익을 지켜낼 수 없다"고 했다.





이 예비후보는 "도민 한 분 한 분의 목소리가 더해질 때, 우리의 외침은 더욱 우렁차게 울려 퍼질 것"이라며 "이제 우리 경북도민들이 대구·경북 졸속 행정통합 반대에 행동으로 나설 때"라고 촉구했다.





