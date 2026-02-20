양산의 얼굴을 찾습니다… '2026 양산시 관광기념품 공모전' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'시 승격 30주년·2026 양산 방문의 해' 맞아 첫 추진



5월 11∼13일 작품 접수, 7점 선정·총상금 850만원

경남 양산시가 지역의 색과 이야기를 담은 '2026 양산시 관광기념품 공모전'을 연다.

양산시(시장 나동연)는 시 승격 30주년과 '2026 양산방문의 해'를 맞아 관광도시 브랜드 가치를 높이고 지역을 대표할 관광상품을 발굴하기 위해 '2026년 양산시 관광기념품 공모전'을 개최한다.

이번 공모전은 양산의 매력과 정체성을 담은 공식 대표 관광기념품을 처음으로 선정하는 사업으로, 생활용품·문구류·패션·잡화·식품 등 다양한 분야의 완제품을 대상으로 한다.

특히 지난해 신규 선정된 시 관광 캐릭터 '양산프렌즈'를 활용한 상품이나 양산의 자연·문화·역사 자원을 반영한 작품을 우대한다.

응모 자격은 대한민국에 거주하는 개인 또는 업체로, 선정 이후 실제 상품화와 유통·판매가 가능한 자다. 작품 접수는 5월 11일부터 13일까지 3일간이며, 양산시청 관광과 관광마케팅팀으로 방문 또는 우편으로 접수하면 된다.

공모전은 일반인과 전문가 심사를 거쳐 총 7개 작품을 선정하며, 총 850만원 규모의 시상금을 수여한다. 시상 내역은 △대상 1점(300만원) △최우수상 1점(200만원) △우수상 2점(각 100만원) △장려상 3점(각 50만원)이다.

특히, 수상작은 2026 양산방문의해 기간 중 주요 축제·행사와 연계해 전시·홍보하고, 홍보기념품 우선 구매·관광안내소 전시 등 판로 지원을 통해 양산 대표 관광상품으로 육성할 계획이다.





시 관계자는 "이번 공모전은 2026 양산방문의해와 시 승격 30주년이라는 상징적 해를 맞아 양산을 대표할 공식 관광기념품을 처음으로 선정하는 의미 있는 사업"이라며 "창의적이고 경쟁력 있는 작품이 많이 발굴돼, 양산 관광의 품격과 브랜드 가치를 한 단계 높이는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

양산시 관광기념품 공모전 포스터.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

