“꿈은 멈추지 않는다”… BNK부산은행갤러리, 꿈을 향한 여정 그린 전시회 개최

19∼27일, 이명주 개인전 ‘이루어지다 Come true’ 진행

팍팍한 일상 속에서 잠시 잊고 살았던 '어린 시절의 꿈'을 다시 마주할 수 있는 공간이 마련됐다.

BNK부산은행(은행장 김성주)은 20일, 신창동에 위치한 'BNK부산은행갤러리'에서 꿈을 향한 여정을 조명하며 희망의 가치를 전달하는 전시를 개최한다.

오는 27일까지 열리는 이명주 개인전 '이루어지다 "Come true"'는 '이루어지다'라는 주제를 통해 믿음과 희망이 현실로 성취되는 과정을 시각적으로 아름답게 풀어낸 작품들로 구성된다.

빛과 꽃병, 종이비행기와 스쿠터 등은 작품 속에서 믿음과 희망의 상징적인 요소로 작용하며, 이를 통해 관람객들에게 앞으로의 밝은 내일에 대한 기대감을 불러일으킨다.

부산은행 김용규 경영기획그룹장은 "BNK부산은행갤러리가 단순한 전시 공간을 넘어 예술을 일상 속으로 끌어들여 모두가 함께 즐기고 이야기 나눌 수 있는 자유로운 예술 교류의 장이 되길 바란다"고 말했다.





부산은행은 지난 2011년 BNK부산은행갤러리 개관 이후 총 340여회의 전시에 무료 대관을 지원해 왔으며, 전담 큐레이터 운영을 통해 지역민들에게 수준 높은 전시 기회를 제공하고 있다. BNK부산은행갤러리 대관은 부산은행갤러리 홈페이지에서 신청할 수 있다.





