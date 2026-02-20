[특징주]애경산업, 경영권 매각 합의에 9%대↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

애경산업이 태광그룹과의 경영권 매각 인수에 합의하면서 9%대 강세를 보이고 있다.

20일 오전 9시 40분 기준 애경산업 주식은 전 거래일 대비 9.46%(1330원) 오른 1만5390원에 거래되고 있다.

애경산업과 태광그룹이 애경산업 경영권 양수도를 위한 협상을 마무리하면서 매수세가 몰린 것으로 풀이된다.

이들 기업은 애경산업 경영권 지분 63%를 주식매매계약(SPA) 당시 합의했던 4700억원에서 5% 할인된 4475억원에 거래하기로 확정했다.

이번 매매대금 조정은 최근 불거진 '2080 치약' 리콜 사태 이후 이뤄졌다. 애경산업은 일부 중국산 2080 치약 제품에서 사용금지 성분이 검출되면서 전량 회수했다.





태광그룹은 애경산업 인수를 시작으로 B2B(기업 간 거래) 중심의 사업 구조에서 벗어나 제약 등 고부가가치 소비재 분야로 사업 포트폴리오 전환을 추진 중이다.





