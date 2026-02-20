춘천시, 30억 투입 '하수도정비 기본계획' 수립…도시 변화 선제 대응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

춘천시, 2027년 목표 하수도 체계 전면 개편

하수도정비 기본계획 변경 용역 정상 추진 중

역세권 개발 등 도시 변화 선제 대응·침수 예방 중점

2027년 원주지방환경청 승인 목표로 절차 이행

강원도 춘천시(시장 육동한)가 춘천 역세권 개발사업 등 대규모 개발 수요를 반영한 하수처리시설 용량 확보와 공공하수도 체계 재정비에 나섰다.

춘천시는 지난해 12월 노후 공공하수도를 체계적으로 정비하고 기후 변화에 대비한 안전한 하수도 시스템 구축을 위한 '춘천시 하수도정비 기본계획 변경 수립 용역'을 착수해 현재 순조롭게 추진하고 있다.

이번 용역은 총 30억원을 투입해 2027년까지 추진하는 사업이다. 현재 공정률은 약 5%로 기초자료 조사와 하수도 현황 분석 등 초기 과업을 수행하고 있다.

'하수도정비 기본계획'은 하수도법에 따라 20년 단위로 수립하는 하수도 분야 최상위 행정계획이다. 5년마다 타당성을 검토해 수정·보완하며 하수도사업 중장기 목표 설정과 단계별 관리대책, 하수처리시설 및 관로 정비계획 등을 담는다. 향후 국비 확보와 개별 사업 추진의 근거가 되는 핵심 계획이다.

이번 변경 계획에서는 최근 예비타당성 조사를 통과한 춘천 역세권 개발사업 등 도시 개발 여건 변화를 반영해 하수처리시설 용량 확보 방안을 중점 검토한다. 이와 함께 침수 예방, 악취 저감, 도로 침하 등 안전사고 예방을 위한 노후 하수관로 정비계획과 하수처리구역 확대 방안도 포함한다.

시는 앞으로 관계 기관 및 부서 협의를 거쳐 계획안을 구체화하고 원주지방환경청 승인 등 관련 행정절차를 순차적으로 이행해 2027년 내 최종 확정할 방침이다.





춘천시 관계자는 "하수도시설은 시민 생활과 직결되는 기반시설"이라며 "도시개발 여건 변화와 시민 요구를 종합적으로 반영해 실현 가능성이 높은 계획을 수립하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

