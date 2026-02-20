누가 우리 대학을 알렸어?… 국립부경대, ‘학교를 빛낸 얼굴’ 69명 시상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 경진대회 수상 등 성과낸 학생에 총장상

국립부경대학교가 '학교를 빛낸 얼굴' 69명을 선정해 시상했다.

국립부경대학교(총장 배상훈)는 지난 13일 대학본부에서 '2025년 학교를 빛낸 얼굴' 시상식을 열고 학생 69명에게 총장상을 수여했다. 개인 10명, 24개팀 59명이 총장상을 받았다.

수상자는 지난해 전국 경진대회 입상, 연구 성과, 봉사활동 등으로 대학의 위상과 명예를 높인 학생들이다.

경진대회 분야에서는 '2025 부산 외국인 유학생 창업 아이디어 경진대회' 대상 수상자 등 32명이 선정됐다. 학술·공모전 분야에서는 '제21회 부산미래과학자상' 최우수상 수상자 등 28명이 총장상을 받았다.

이 밖에 대한민국 인재상 수상자와 총학생회 등 9명은 대학 위상·명예 선양 분야 수상자로 이름을 올렸다.





국립부경대는 2006년부터 수상, 우수 연구성과, 선행 등으로 지역사회에 기여하고 대학의 명예를 높인 개인 또는 단체를 선정해 총장상을 수여하고 있다.

국립부경대에서 '학교를 빛낸 얼굴' 표창 전수식이 진행되고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

