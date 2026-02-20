세븐틴, 싱가포르 랜드마크 밝힌다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마리나 베이 샌즈와 협업

세븐틴. 플레디스엔터테인먼트 제공

AD

그룹 세븐틴이 다음 달 2~8일 싱가포르 주요 랜드마크 일대에서 '세븐틴 익스피리언스(SEVENTEEN EXPERIENCE)'를 진행한다고 플레디스엔터테인먼트가 20일 밝혔다.

이번 행사는 공연 전후 아티스트 관련 콘텐츠로 도시 명소를 구성해 팬들에게 확장된 경험을 제공한다. 세븐틴은 지난해에 이어 마리나 베이 샌즈와 협업해 규모를 키웠다.

행사 기간 마리나 베이 샌즈 호텔 로비와 쇼핑몰 더 샵스에 히트곡이 흐르며 리조트 내 식음료 매장 6곳에서 전용 메뉴를 판매한다. 다음 달 6일에는 클럽 브랜드 마키(MARQUEE)에서 전용 파티를 선보인다. 팬들은 유명 디제이(DJ)와 함께 히트곡을 즐기며 공식 색상을 활용한 칵테일도 맛볼 수 있다. 공연 당일인 7일에는 리조트 전체 건물 외벽을 공식 색상인 로즈쿼츠와 세레니티 밝히는 특별 점등 행사도 진행한다.

세븐틴은 싱가포르를 비롯해 아시아 주요 도시에서 '세븐틴 월드 투어 뉴 인 아시아'를 개최한다. 이들은 6회 공연을 모두 대형 스타디움으로 채웠다. 첫 개최지는 홍콩 카이탁 스타디움으로 오는 28일과 3월1일 두 차례 공연을 연다. 이어 3월14일~15일 방콕 내셔널 스타디움, 3월21일 불라칸 필리핀 스포츠 스타디움을 거쳐 4월4일~5일 인천아시아드주경기장에서 앙코르 공연을 펼친다.





AD

한편 세븐틴은 오는 27일 오후 6시 신곡 '타이니 라이트'(Tiny Light) 음원을 공개한다. 이 곡은 3월 넷플릭스에서 공개하는 애니메이션 '비스타즈 파이널 시즌'(BEASTARS FINAL SEASON) 파트2의 엔딩 주제가다. 멤버 우지가 작사, 작곡, 편곡에 참여해 팀 특유의 에너지를 담았다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>