"트럼프, 이란 핵 협상 위해 '초기 제한적 타격' 검토하는 듯"

"핵 중단 합의 이끌기 위한 수단"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 핵 협상 테이블로 끌어내기 위해 초기 단계의 제한적인 군사 타격을 검토하고 있다는 분석이 제기됐다. 주요 외신은 이러한 계획이 이란 정부가 합의에 응하도록 압박하기 위한 수단으로 설계됐으면서도 대규모 보복을 초래할 수 있는 전면전 수준의 공격은 피하려는 의도라고 분석한다.

월스트리트저널(WSJ)은 19일(현지시간) 사안에 정통한 관계자들의 말을 인용하며 초기 공격이 소수의 군사 및 정부 시설을 목표로 삼을 것이라고 보도했다. 만약 이란이 핵농축 프로그램을 중단하라는 트럼프 대통령의 지시를 거부할 경우 미국은 정권 시설을 겨냥한 광범위한 작전으로 대응할 것이며, 이는 잠재적으로 이란 정권 교체를 목표로 할 수 있다.

WSJ은 이러한 제한적 타격이 단순히 협상 결렬에 대한 징벌 수단이 아닌 미국에 유리한 협상을 끌어내기 위한 발판으로 사용될 것이라고 풀이했다. 한 관계자는 WSJ에 "트럼프 대통령이 작은 규모로 시작해 이란 정권이 핵 활동을 중단하거나 정권이 무너질 때까지 공격 수위를 단계적으로 높여가는 방식을 취할 수 있다"고 말했다.

한편 트럼프 대통령은 이날 평화위원회 회의에서 미국이 이란과 합의를 맺을 가능성이 있다고 언급하며 "아마도 향후 10일 이내"에 결정이 내려질 수 있다고 말했다. 또 "기한은 최대 약 2주 정도"라며 "우리는 어떻게든 합의를 성사하거나 만들어낼 것"이라고 강조했다.





미국은 이란의 핵 활동 중단, 탄도 미사일 프로그램 제한, 지역 내 무장 대리 세력에 대한 지원 중단을 요구하고 있다. 하지만 이란은 요구를 거부했으며 핵 활동에 대해서만 미온적인 타협안을 내놓은 상태다. 이란은 핵무기 보유 시도 자체를 재차 부인했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

