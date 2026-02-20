오늘의집, 북촌서 애장품 '스토리마켓' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오늘의집은 오는 24일부터 서울 종로구 '오늘의집 북촌'에서 스페셜 크리에이터들의 애장품을 소개하는 '오늘의집 스토리마켓'을 연다고 20일 밝혔다.

행사 주제는 '우리가 사랑한 물건의 다음 이야기를 찾아서'로, 물건에 깃든 전 주인의 애정과 태도를 새로운 주인에게 연결하는 데 초점을 맞췄다. 오늘의집 내 팬덤을 보유한 유저들로 구성된 스페셜 크리에이터들이 행사에서 자신의 애장품에 진솔한 이야기를 담은 '스토리 카드'를 부착해 전시한다. 또한 이들이 선정한 다양한 리빙 아이템도 만나볼 수 있다.

'오늘의집 스토리마켓' 포스터. 오늘의집

이번 스토리마켓은 2회차로 나뉘어 진행된다. 1차 행사는 2월 24일~3월 2일, 2차는 3월 4~8일이다.

현장에서는 구매는 물론 방문객이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 마련된다. ▲크리에이터의 취향과 이야기가 담긴 '스토리맵' ▲물건의 사연에 답장을 보내는 '스토리 인증존' ▲스쿱으로 아이템을 담아 5개 구성 상품을 가져갈 수 있는 '스쿱마켓' ▲플리마켓 구매자 대상 100% 제공되는 '히든 리빙템 뽑기' 등이다.

또한 판매일 방문 선착순 10인 대상 50% 할인, 스토리 마켓 한정 굿즈 제공, 사회관계망서비스(SNS) 인증 이벤트 등이 진행될 예정이다.





오늘의집 관계자는 "스토리 마켓은 스페셜 크리에이터의 팬덤과 오프라인 전시, 체험 요소가 어우러진 새로운 형태의 플리마켓 모델"이라며 "오늘의집 북촌을 찾는 분들이 이번 행사를 통해 단순한 소비를 넘어 취향을 공유하고 공감하는 따뜻한 오프라인 경험을 만끽하시길 기대한다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

