가스공사, 창원파티마병원과 온실가스 외부감축사업 맞손

고효율 가스보일러 교체로 10년간 120t 감축 기대

의료업계 첫 상쇄배출권 협력 모델 추진

한국가스공사가 창원파티마병원과 손잡고 의료시설 에너지 효율 개선을 통한 온실가스 감축에 나선다. 고효율 가스보일러 교체 사업을 기반으로 외부감축사업을 등록하고, 상쇄배출권 확보까지 추진한다는 계획이다.

가스공사는 20일 창원파티마병원과 '온실가스 외부감축사업 공동추진 및 상쇄배출권 확보를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 온실가스 외부감축사업은 배출권거래제 할당 대상 업체가 국제 기준에 부합하는 방식으로 온실가스를 감축·흡수·제거하는 사업을 말한다.

양사는 앞서 가스공사의 에너지효율향상 제도를 통해 병원 내 노후 보일러 교체 사업을 함께 추진해왔다. 이번 협약을 계기로 해당 사업을 기후에너지환경부 상쇄등록부시스템에 등록하고, 외부감축사업으로 공식 인정받는 절차를 밟기로 했다.

가스공사는 이미 '건물 고효율 보일러 교체를 통한 열효율 향상 사업' 방법론을 적용해 지난해 국내 1호 감축사업 최종 승인을 완료한 바 있다. 이 방법론은 기후부가 온실가스 감축량 계산 방법과 절차를 규정한 기준으로, 감축 실적을 배출권으로 전환하기 위한 핵심 요건이다.

이번 고효율 가스보일러 교체를 통해 향후 10년간 약 120t 규모의 온실가스를 감축할 수 있을 것으로 양측은 기대하고 있다. 감축량은 기후부 방법론에 따라 인증을 받고, 공동으로 배출권 수익을 확보할 계획이다.

특히 이번 사업이 기후부 최종 승인을 받을 경우, 해당 방법론을 적용한 국내 의료업계 최초의 온실가스 감축 협력 사례가 된다. 병원은 24시간 가동되는 특성상 에너지 사용량이 많아 탄소배출 저감이 쉽지 않은 분야로 꼽혀왔다는 점에서 의미가 있다는 평가다.





가스공사 측은 "앞으로도 민간 기업과 함께 국가 온실가스 감축목표에 기여할 수 있는 감축사업을 지속 발굴하고, 공동 배출권 확보를 통해 탄소중립 정책 이행에 앞장서겠다"고 말했다.





