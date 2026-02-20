볼보, 전기 SUV 'EX30'·'EX30CC' 최대 761만원 인하

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달부터 가격 할인…옵션은 그대로

전기차 보급 확대·고객 접근성 강화

볼보자동차코리아는 내달부터 전기 SUV 'EX30'과 'EX30 크로스컨트리(CC)' 판매 가격을 최대 761만원 낮춘다고 20일 밝혔다. 최근 전기차 가격 인하 움직임이 빠르게 확산하는 추세다.

볼보코리아는 "이번 가격 인하는 전기차 시장의 대중화를 선도하고, 더 많은 고객이 볼보의 지속 가능한 모빌리티를 경험할 수 있도록 돕기 위해 본사와의 긴밀한 협의 끝에 내린 결정"이라고 밝혔다. 엔트리 트림인 EX30 코어는 3000만원대 파격적인 가격으로 책정, 프리미엄 수입 전기차 시장의 문턱을 획기적으로 낮췄다는 설명이다.

EX30 코어 트림은 기존 4752만원에서 761만원 인하된 3991만원(친환경차 세제 혜택 기준)으로 책정됐다. EX30 울트라 트림과 EX30 CC 울트라 트림은 각각 700만 원씩 인하, 4479만원과 4812만원에 판매된다.

가격 인하와 함께 전기차 보조금 혜택도 받을 수 있다. 서울시 기준으로 예상되는 전기차 보조금을 반영할 경우 EX30 코어 트림과 울트라 트림은 321만원 보조금을 지원받아 각각 3670만원과 4158만원에 구매할 수 있다. EX30 CC 울트라 트림은 288만원 보조금을 적용, 4524만원으로 만나볼 수 있다.

특히 볼보코리아는 최고 수준의 옵션은 그대로 유지하면서 공식 판매가격을 낮췄다.

EX30과 EX30 CC는 컴팩트한 사이즈에도 플래그십 수준의 안전 기술과 편의사양을 탑재한 모델이다. EX30은 66kWh NCM 배터리와 후륜 기반의 싱글 모터 익스텐디드 단일 파워트레인으로 구성된다. 272마력의 모터 출력과 35.0kg.m의 최대 토크로 시속 0km에서 100km까지 5.3초 만에 도달한다. 1회 충전 주행가능거리는 복합 기준 351km이며, 주행 환경에 따라 실제 주행거리는 400km까지 가능하다.

EX30 CC는 66kWh NCM 배터리와 두 개의 모터를 결합한 사륜구동(AWD)의 트윈 모터 퍼포먼스 단일 파워트레인으로 구성된다. 더욱 강력한 퍼포먼스와 운전의 재미를 선사하는 모델로 428마력의 모터 출력과 55.4kg.m의 최대 토크로 불과 3.7초 만에 시속 0km에서 100km까지 도달한다. 1회 충전 주행가능거리는 복합 기준 329km이다.





이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "한국 시장의 중요성을 반영해 본사와 치열한 협의를 거쳐 결정된 사항"이라며 "가격 경쟁력까지 갖춘 EX30과 EX30 CC를 통해 프리미엄 전기차의 대중화를 선도하고, 고객들이 볼보자동차만의 차별화된 가치를 부담 없이 경험할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 했다.





