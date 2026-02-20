학내 갈등, 초기 신속 개입…"법적 대응 전 관계 회복"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울시교육청, 서울SEM 갈등조정단 '봄' 출범

교육전문가, 조정전문가 등 총 46명 구성

교권보호위원회와 별도 운영

학내 갈등이 장기화되지 않도록 서울 학교에서는 학내 갈등 초기에 전문가 조직이 신속히 개입할 예정이다.

20일 서울시교육청은 교육 공동체 갈등이 확산되거나 악성 민원으로 번지는 일이 없도록 갈등 조정 기구, '서울SEM119 갈등조정단 봄'을 출범한다고 밝혔다.

교육·조정 전문가 46명으로 구성된 '봄'은 학교 측 요청이 있을 경우 갈등 사안의 사실관계를 정리하고 당사자들이 안전하게 대화할 수 있도록 지원한다. 법적 대응 이전 단계에서 교육적 해결을 우선 모색하고 관계 회복을 통해 갈등의 근본적 해소를 지원하는 역할을 수행한다. 지역교권보호위원회와는 별도로 운영하되 필요시 병행할 수 있다. 서울시교육청 소속 11개 교육지원청의 교육활동보호 긴급지원팀 SEM119 사업의 일환으로 운영되며, 위촉 기간은 2027년 2월 28일까지다.

교육공동체 간 갈등으로 어려움을 겪는 학교는 사안이 악화되기 전에 소속 교육지원청 SEM119로 연락해 지원을 신청할 수 있다. 접수된 사안은 갈등 초기 단계부터 조정단과 연계해 전문적인 지원을 받게 된다.





AD

서울시교육청 측은 "이번 갈등조정단 운영이 학교 현장의 불필요한 분쟁과 악성 민원 발생을 사전에 예방하고, 교원의 교육활동 보호와 교육공동체 신뢰 회복에 기여할 것으로 기대하고 있다"면서 "앞으로도 조기 개입을 통한 예방 중심 갈등 대응 체계를 지속적으로 강화해 교육활동이 존중받는 학교 문화를 조성해 나갈 계획"이라고 했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>