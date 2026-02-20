최진식 중견련 회장 "생산적 금융 확대 통해 K-제조 혁신"

19일 황기연 신임 한국수출입은행장 접견
경제 대도약의 안정적인 거점을 구축하기 위해서는 과감한 생산적 금융 지원을 통해 K-제조업의 혁신과 양극화 해소를 적극적으로 모색해야 한다는 중견기업계 의견이 나왔다.
최진식 한국중견기업연합회 회장은 19일 중견련 접견실에서 황기연 한국수출입은행장을 만나 "새로운 수출 경쟁력을 확보하기 위한 K-제조 전후방의 포용적 성장 전략과 이를 통한 산업·사회 양극화 체제 해소가 시급하다"면서 "대기업, 중견기업은 물론, 중소기업과 소규모 작업 공방에 이르기까지, 글로벌 산업 발전을 뒷받침해 온 모든 현장에 충분한 자금을 공급함으로써 경제 대도약의 실용성, 사회적 포용성을 강화해야 할 것"이라고 말했다.
최 회장은 "수출입은행이 중견기업 지원 규모를 지속적으로 확대해 온 것은 매우 바람직한 방향"이라면서 "중견기업의 정책 금융 수요를 효과적으로 뒷받침하기 위해서는 규모 증가에 더해, 완고한 지원 기준을 대폭 완화하고, 불필요한 행정 소요를 해소하는 등 실질적인 접근성 제고가 무엇보다 시급하다"라고 했다.
이에 황기연 한국수출입은행장은 "수출입은행은 상반기 중 1조3000억원 규모의 수출 중견·중소 지역주도성장펀드를 조성하는 등 다양한 금융 지원 프로그램을 추진하고 있다"라면서 "대외 환경 변화에 대한 우리 기업의 실질적인 경쟁력 제고를 위해 ESG 규제 대응, AI 전환 등에 대한 150억원 규모의 '기업 맞춤형 전문 컨설팅' 지원 등 기업들의 경쟁력 제고를 적극 지원해 나아갈 것"이라고 했다.
최 회장은 "성공적인 한미, 한중, 한일 정상회담의 모멘텀을 살려 경제 대도약의 확고한 발판을 구축할 수 있도록, 중견기업의 중장기 투자와 해외 사업 전략을 안정적으로 뒷받침할 전향적인 정책 금융의 변화를 견인하는 데 수은이 혁신적인 리더십을 발휘해 주길 바란다"라고 덧붙였다.
김철현 기자 kch@asiae.co.kr
