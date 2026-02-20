이노비즈협회, 제25차 정기총회 개최…노용석 차관 정책 강연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 사업계획 의결

이노비즈협회는 20일 오후 서울 강남구 SETEC 컨벤션홀에서 '2026년 제25차 정기총회'를 개최했다고 밝혔다.

이날 총회는 회원사 대표 150여명이 참석했다. 특히 노용석 중소벤처기업부 차관을 초청해 정책강연을 함께 마련하고 정부의 중소·벤처기업 지원 방향과 정책 기조를 공유했다.

이노비즈협회 로고. 이노비즈협회

AD

노 차관은 이날 강연을 통해 중소·벤처기업의 혁신성장 전략과 주요 정책 방향을 설명하고, 기술혁신기업의 경쟁력 강화를 위한 정부 지원 방안을 소개했다. 이어진 정기총회에서는 ▲2025년도 사업실적 및 결산 보고 ▲2026년도 사업계획 및 예산(안) 심의 등 주요 안건이 상정·의결됐다.





AD

정광천 이노비즈협회 회장은 "정부와의 긴밀한 협력을 바탕으로 이노비즈기업의 정책 현안을 적극적으로 전달하고, 회원사가 체감할 수 있는 지원 성과를 만들어가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>