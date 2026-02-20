"화면 안 꺼지게 해줘" 했더니 빅스비가 척척…삼성, 베타 프로그램 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빅스비, AI 비서 역할 진화

사용자 의도 파악…디바이스 제어·기능 실행

실시간 온라인 정보 검색도

갤럭시 S25 시리즈에 순차적 업데이트

삼성전자는 '빅스비(Bixby)' 베타 프로그램을 운영한다고 20일 밝혔다.

삼성전자의 인공지능(AI) 음성비서 빅스비는 베타 프로그램에서 자연어를 기반으로 직관적이고 손쉬운 디바이스 제어 기능을 지원한다. 사용자가 음성으로 원하는 기능이나 설정을 말하면 빅스비가 사용자의 의도를 파악하고 적합한 설정이나 기능을 제안한다.

예를 들어, 사용자가 "폰을 보고 있는 동안에는 화면이 꺼지지 않았으면 좋겠어"라고 말하면 빅스비가 이해하고 '사용 중일 때 화면을 켠 채로 유지' 설정을 활성화한다.

사용자는 스마트폰의 모든 설정을 일일이 확인할 필요 없이 현재 자신의 디바이스 상황에 맞는 문제 해결방법도 제공받을 수 있다. "전화가 올때 벨소리가 안 나오는 것 같은데 해결 방법 알려줘"라고 말하면 빅스비가 설정 상태를 확인한 뒤 "현재 디바이스가 방해 금지 상태입니다. '방해 금지' 설정을 해제할까요?"라고 상황에 맞는 해결책을 제안하는 식이다.

대화 중 모든 정보를 검색·확인할 수 있는 점도 이번 업데이트의 특징이다. 사용자가 궁금한 내용을 말하면 빅스비가 실시간 웹 검색을 통해 필요한 정보를 찾아 답변을 제공한다.

최원준 삼성전자 MX사업부 개발실장 겸 최고운영책임자(COO)는 "빅스비는 갤럭시를 넘어 삼성 TV, 삼성 가전 등 삼성 에코시스템 전반을 아우르는 직관적인 디바이스 에이전트(비서)로 진화했다"라면서 "제품을 더 편하게 사용할 수 있도록 기기 간 연결 경험을 매끄럽게 확장할 것"이라고 강조했다.





강력해진 빅스비는 원UI(One UI) 8.5 베타 프로그램에 참여 중인 사용자의 갤럭시 S25 시리즈에 순차적으로 업데이트된다. 원UI 8.5 베타 프로그램은 한국, 미국, 영국, 독일, 폴란드, 인도 등에서 운영 중이다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

