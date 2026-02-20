GC녹십자, 의료진 대상 'GC ENDO 브릿지 심포지엄' 릴레이 웨비나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25일부터 매주 오후 1시 GC 커넥트 통해 진행

GC녹십자는 이달 25일부터 4월 29일까지 자사의 의약정보사이트인 'GC 커넥트'를 통해 '내분비 5대 핵심 질환에 대한 최신 지견의 실제 진료 현장 및 임상적 해법'을 주제로 릴레이 웨비나(온라인으로 진행하는 세미나)를 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 웨비나에서는 총 10명의 내분비 내과 전문 개원의를 초청해 1차 의료기관 진료 현장에 최적화된 강의를 제공할 예정이다. 이번 웨비나의 첫 강의는 이달 25일 윤당내과 윤태승 연자의 '2025 대한당뇨병학회(KDA) 진료지침 및 미국당뇨병학회(ADA) 가이드라인 기반 당뇨병 최신 지견'이라는 주제로 시작한다.

첫 강의를 시작으로 갑상선 질환 관리, 비만 약물 치료 전략, 골대사(골다공증), 대사증후군(CKM 신드롬) 등 내분비 5대 핵심 질환 학술 정보를 총 정리하는 주제로 웨비나가 진행될 예정이다.

특히, 진료 현장의 특성을 잘 이해하는 동료 개원의를 연자로 섭외해 의료기관에서 환자 진료 시 겪는 현실적인 어려움에 대한 임상적 해법을 제시한다는 점이 특징이며, 시의성 있는 학술 주제를 선택해 의료계 최신 이슈를 선제적으로 반영했다.

웨비나는 이달 25일부터 매주 오후 1시에 진행되며, GC녹십자의 의약정보사이트인 GC 커넥트에서 시청할 수 있다. 참가를 위해서는 GC 커넥트 사이트에서 사전 등록이 필요하며, 사이트 내에서 '다시보기' 서비스도 제공된다.

이번 심포지엄 주제 구성에 참여한 천안엔도내과 윤석기 원장은 "1차 의료기관에서 매일 마주하는 내분비 질환 환자들의 진료에 실질적인 도움을 드리고 싶어 이번 웨비나의 핵심 주제들을 제안하게 됐다"며 "현장의 눈높이에서 임상적 해법을 공유함으로써 동료 의료진분들과 함께 진료의 질을 높여가는 기회가 되길 바란다"고 전했다.





GC녹십자 관계자는 "이번 심포지엄은 이론적 논의를 넘어 실제 진료 현장에서 환자 치료의 질을 높일 수 있는 '실무적 지견'을 공유하는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 GC녹십자는 의료진분들의 진료에 실질적인 도움이 되는 학술 자리를 지속적으로 마련해 환자의 건강한 삶에 기여하는 파트너가 되겠다"고 전했다.





