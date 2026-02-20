한샘, 프리미엄 소파 '스위브 더마스터' 출시

등쿠션·팔걸이·퍼스널 핏 헤드레스트 적용

한샘은 프리미엄 가죽 스윙소파 '스위브 더마스터'를 출시했다고 20일 밝혔다.

신제품은 한샘에서 최초로 선보이는 프리미엄 라인의 가죽 스윙소파다. 먼저 이태리 명가 '펠레밀라노' 사의 1.6~1.8mm 황소 가죽을 사용해 천연 소재 고유의 고급스러운 질감을 구현했다. 등 후면까지 100% 전체 가죽으로 마감하는 '올 레더'로 설계됐다.

한샘 프리미엄 가죽 스윙소파 '스위브 더마스터'. 한샘

AD

내장재 역시 고가의 매트리스 사양인 메모리폼과 45kg/m³의 초고밀도 스펀지를 레이어링했다. 여기에 한샘만의 차별화된 기술력인 '퍼스널 핏 헤드레스트'를 탑재해 사용자의 자세와 체형에 따라 각도를 조절할 수 있다.

사용자의 라이프스타일에 맞춰 형태를 변형하는 기능도 갖췄다. 등쿠션과 팔걸이에 '스윙' 기능을 적용해 필요에 따라 좌석 면적을 자유롭게 확장할 수 있다. 등쿠션을 뒤로 밀면 침대처럼 넓은 데이베드 형태로 변형할 수 있다.

한샘은 이번 '스위브 더마스터' 출시를 통해 패브릭부터 최상급 가죽까지 재질별 선택지를 넓힌 '스위브' 시리즈 4종 라인업을 최종 완성했다. 특히 한샘 소파의 차별화된 라인인 '리클라이너'에 이어, 공간 효율성이 뛰어난 '스윙 소파'를 또 하나의 핵심 라인업으로 확대해 나갈 전략이다.





AD

한샘 관계자는 "한샘이 처음으로 선보이는 프리미엄 가죽 스윙소파를 통해 보이지 않는 곳까지 세심하게 설계된 격이 다른 휴식을 경험해 보시길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>