재직자 대상 AI·디지털 교육 집중 지원

교육부, 운영 기관 38개교 내외로 확대

"AI 역량 지원"

교육부와 국가평생교육진흥원이 올해 '재직자 인공지능(AI)·디지털 집중과정' 운영 기관을 38개교 내외로 확대한다.

20일 교육부는 이 같은 내용을 담은 '2026년 재직자 AI·디지털 집중 과정' 계획을 발표했다. 교육부는 2025년부터 대학의 전문성과 보유 자원을 활용한 교육 프로그램을 통해 재직자 등 성인 학습자의 AI·디지털 역량 강화를 지원해왔다.

지난해에는 총 30개교(집중캠프 20개교·묶음강좌 10개교)에서 영업, 교육, 금융, 건축·설계, 제조업 등 다양한 분야에 필요한 AI·디지털 직무 역량 교육과정을 개발해 운영했다. 참여 학습자는 총 1만1683명이다. 교육부 측은 "집중 과정에서 배운 내용을 활용해 학습자는 업무 자동화·체계화, 사업 홍보전략 도출 등 직무성과를 창출할 수 있었다"고 설명했다.

올해는 운영기관을 38개교 내외로 확대할 계획이다. '인공지능·디지털(AI·D) 30+ 집중캠프'는 5개교 내외, '인공지능·디지털(AI·D) 묶음강좌'는 3개교를 신규 선정할 예정이며, 기존 운영 30개교는 연차평가를 거쳐 운영비를 지원할 계획이다.

사업 참여를 원하는 대학(연합체 포함)은 국가평생교육진흥원에 관련 서류를 4월 7일 오후 6시까지 제출해야 한다. 최종 선정 결과는 5월에 발표된다. 집중과정에 참여하고 싶은 성인 학습자는 케이무크 누리집에 방문하거나 참여를 원하는 대학에 문의하면 된다.





최은옥 교육부 차관은 "재직자가 퇴근 이후 쉽고 편하게 자신의 직무와 관련된 AI·디지털 역량을 키울 수 있도록 계속 지원해 나가겠다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

