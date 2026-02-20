CJ ENM, KCON 글로벌 앰배서더 도입…성한빈 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"세대 취향 넘어 한국 문화 나눌 것"

성한빈. CJ ENM 제공

AD

CJ ENM이 2012년부터 진행해온 세계적인 K페스티벌 케이콘(KCON)에 최초로 글로벌 앰배서더를 도입한다고 20일 밝혔다.

KCON 첫 번째 앰배서더로는 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 성한빈을 선정했다. 그는 케이콘의 정체성과 핵심 가치를 알리는 가이드이자 스토리텔러 역할을 맡는다.

성한빈은 오는 5월8~10일 일본 지바현에서 열리는 'KCON JAPAN 2026'을 시작으로 8월14~16일 미국 로스앤젤레스에서 열리는 'KCON LA 2026'까지 공식 활동을 펼친다. 성한빈은 그동안 다양한 프로그램에서 진행을 맡은 바 있다.

제로베이스원은 이번 일본 공연 아티스트 라인업에도 이름을 올렸다. 제로베이스원은 데뷔 앨범부터 6개 앨범을 연속으로 100만장 이상 판매한 그룹이다. 5세대 그룹 중 최초로 앨범 누적 판매량 900만장을 넘어섰다.

성한빈은 "제로베이스원의 탄생을 알렸던 케이콘의 최초 앰배서더가 되어 감사하다"며 "세대와 취향을 넘어 한국 문화와 글로벌 트렌드를 함께 나누며 추억을 만들어 갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

CJ ENM은 올해 케이콘을 통해 한층 진화한 한국 문화 경험을 선보일 계획이다. 전 세계 팬덤의 목소리를 반영한 무대와 참여형 콘텐츠를 통해 프로그램의 내실을 강화한다.





AD

케이콘은 2012년 미국 어바인을 시작으로 전 세계 14개 지역에서 개최했다. 오프라인 누적 관객 수는 223만명에 달한다. 현재는 아티스트의 글로벌 진출과 브랜드의 해외 판로 개척을 돕는 플랫폼으로 입지를 굳혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>