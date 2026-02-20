오세훈 시장, 22일 출간 기념 행사…"미래 세대와 서울의 비전 공유"

디자인 서울 등 주요 정책 성과 발표

"서울시장 출마 공식 선언 자리 아니다"

오세훈 서울시장이 이번 주말에 시민들과 출간 기념회를 열고 그동안의 경험과 시정 철학을 공유한다. 오는 6월 지방선거를 앞둔 행사지만 이날 공식 출마 선언은 하지 않을 것으로 전해졌다.

20일 서울시에 따르면 오 시장은 오는 22일 서울 마포구 홍대입구역 인근 청년문화공간JU에서 북 콘서트를 연다. 행사는 이날 오전 10시 30분, 오후 1시, 오후 3시 등 총 3번에 걸쳐 전 회차 동일한 내용으로 진행된다.

오 시장은 자신을 서울의 운영체계를 설계하는 '시스템 디자이너'로 정의하며 시민들과 심도 있는 대화를 나눌 예정이다. 서울을 글로벌 매력 도시로 거듭나게 한 정책들의 숨겨진 뒷이야기도 공개한다. 그는 디자인 서울 정책이 단순한 미관 개선을 넘어 서울의 몸값을 올린 결정적 계기라고 역설한다.

오 시장은 건립 당시부터 논란의 중심이었던 동대문디자인플라자(DDP)에 대해선 "공간의 품격이 시민의 자부심이 된다는 확신으로 밀어붙였다"고 소회를 밝힐 예정이다. 또한 명소로 거듭난 성수동의 비결을 특정 개인의 공이 아닌 '서울숲 조성, 과감한 규제 완화, 소비 공간의 탄생'이라는 3각 시스템의 결과물로 조명할 계획이다.

'약자와의 동행' 철학이 탄생하게 된 배경도 소개된다. 그는 과거 야인 시절 아프리카 르완다로 떠났던 코이카(KOICA) 봉사활동 경험을 두고 "가난한 곳에 기회의 사다리를 놓아주는 것이 진정한 보수의 가치임을 뼈저리게 깨달았다"고 언급할 예정이다. 120다산콜센터 상담원들에게 "여러분의 목소리가 곧 시장의 목소리"라며 고개 숙여 큰절했던 일화 등도 함께 나눈다.





다만 이번 행사에선 시정 철학을 공유하는 데 집중하고, 차기 서울시장 공식 출마 선언은 하지 않을 것으로 전해졌다. 오 시장 측은 또 행사 장소로 젊음과 미래의 상징인 홍대의 청년 공간을 장소로 택한 것에 의미를 부여했다. 미래 세대와 가장 가까운 곳에서 역동적인 서울의 비전을 나누겠다는 취지라는 설명이다. 아울러 주최 측은 현장에서 축의금 형태의 돈 봉투를 일절 받지 않기로 했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

