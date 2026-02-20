심근경색 스텐트 시술 후 RAS 억제제 효과 '초기 1년 집중'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고대구로병원·호남대 연구팀, KAMIR-NIH 분석

12개월 내 사망 위험 55% 감소 확인

스텐트 시술을 받은 급성 심근경색 환자에서 레닌-안지오텐신계 저해제(RAS 억제제)의 생존 효과가 투약 후 첫 1년에 집중된다는 국내 연구 결과가 나왔다. 이후 장기 지속 복용은 추가 생존 이득과 뚜렷한 연관성을 보이지 않았다.

고대구로병원

AD

고대구로병원은 나승운 심혈관센터 교수와 최병걸 호남대 임상병리학과 교수 공동 연구팀이 한국인 급성 심근경색 등록연구(KAMIR-NIH) 데이터를 활용해 약물방출스텐트 시술을 받은 ST분절 상승 심근경색(STEMI) 환자 5017명을 분석한 결과 이같이 확인했다고 20일 밝혔다.

분석 결과 퇴원 후 12개월 이내 RAS 억제제를 복용한 환자는 비복용군 대비 전체 사망 위험이 55% 낮았다. 이 기간 좌심실 구출률 개선과 혈압 조절 효과도 통계적으로 유의하게 높았다.

반면 시술 후 1년 동안 주요 심혈관 사건 없이 생존한 환자에서 12~36개월 사이 RAS 억제제 지속 복용 여부와 생존율 사이에는 유의한 상관관계가 관찰되지 않았다.

연구팀은 급성기 이후 장기 복용의 필요성에 대한 근거가 제한적이었던 기존 임상적 공백을 실제 임상 데이터로 보완했다는 점에 의미를 부여했다. 나 교수는 시술 후 초기 1년이 생존 개선 효과가 집중되는 핵심 기간이라며 이후에는 심기능 회복 정도 등을 고려해 개별화된 약물 유지 전략이 필요하다고 설명했다.





AD

이번 연구는 약물 장기 유지 여부를 둘러싼 임상 판단에 객관적 근거를 제시했다는 평가다. 연구진은 "다약제 복용 부담이 큰 심근경색 환자에서 초기 1년 치료의 중요성을 명확히 제시함으로써 치료 순응도 개선에도 기여할 수 있다"고 말했다. 연구 결과는 국제학술지 '관상동맥질환'에 6일 게재됐다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>