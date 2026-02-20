존슨앤드존슨, 정형외과 사업부 200억달러에 판다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

드퓨신테스 매각검토

존슨앤드존슨(J&J)이 정형외과 사업부인 드퓨신테스(DePuy Synthes)의 매각을 검토중인 것으로 알려졌다. 매각 규모는 200억달러(약 29조원)를 웃돌 수 있다는 관측이 나온다.

블룸버그통신은 19일(현지시간) 소식통을 인용해 "J&J가 몇 주 내 잠재적 인수 후보들과 만남에 앞서 드퓨신테스 관련 문서와 재무 자료를 준비하고 있다"며 이같이 보도했다.

소식통은 또한 여러 대형 사모펀드(PEF)가 해당 사업부 인수를 위해 컨소시엄 구성 가능성을 검토하고 있다고 설명했다. 다만 논의는 아직 초기 단계로, 실제 매각으로 이어질 것이라는 보장은 없다고 전했다. 또한 J&J 측은 이에 대해 논평을 거부했다.

J&J는 지난해 10월 성장 속도가 둔화된 정형외과 사업부를 회사의 나머지 사업과 분리하겠다는 계획을 발표하며 18~24개월 내에 완료할 방침이라고 밝혔다. J&J의 산하 사업부인 드퓨신테스는 고관절·슬관절 치환술 등에 사용되는 임플란트와 수술 장비를 제공한다. 지난해 기준 약 93억달러의 매출을 기록했다.

조셉 울크 최고재무책임자(CFO)는 당시 분리 방식을 아직 확정하지는 않았지만, 가장 시간과 자원이 많이 소요되는 방식인 스핀오프(분할 상장) 가능성에 대비해 준비하고 있다고 말했다. 또한 매각이나 다른 거래 방식이 더 큰 가치를 창출할 수 있다면 이를 포함해 "다른 이들이 제안할 수 있는 아이디어에도 열려 있다"고 밝힌 바 있다.





J&J는 드퓨신테스가 독립 회사로 분리될 경우 세계 최대 정형외과 기업이 될 것이라고 설명해왔다. 블룸버그 인텔리전스는 해당 정형외과 사업부의 기업가치가 부채를 포함해 약 280억달러에 이를 수 있다고 추산했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

