여수세계섬박람회, 홍보대사'섬프렌즈 2,026명' 찾습니다

섬박람회 D-200일부터 개최일까지

섬 관심 있는 국내외 누구나 참여 가능



2026여수세계섬박람회조직위원회(이하 '조직위')가 2026여수세계섬박람회 공식 응원단 '섬프렌즈'를 모집한다.

섬프렌즈는 2026여수세계섬박람회에 관심이 있는 국내ㆍ외 누구나 참여할 수 있으며, 개인 SNS를 통해 섬박람회의 가치와 소식을 알린다. 모집인원은 2,026명이다.

2026여수세계섬박람회 섬프렌즈 2026 모집 포스터. 여수세계섬박람회 조직위 제공

조직위는 매월 섬박람회 관련 소식을 섬프렌즈에 배포하며 섬프렌즈는 이를 개인 사회관계망서비스(SNS)에 공유 및 확산하거나, 자체 콘텐츠를 제작하여 섬박람회를 홍보한다.

우수 콘텐츠는 섬박람회 공식 계정에 소개할 예정이다.

섬프렌즈로 참여하고 싶다면 개인 SNS(인스타그램, 페이스북, 블로그, 유튜브 등)에 여수 섬 콘텐츠 또는 섬박람회에 대한 기대 메시지를 게재하고 구글폼으로 신청서를 제출하면 된다. 자세한 사항은 섬박람회 공식 SNS를 통해서 확인할 수 있다.

조직위 김종기 사무총장은 "'여수와 섬을 사랑하는 한 분 한 분이 직접 섬박람회 홍보대사가 되어 섬박람회의 소식을 알릴수 있도록 '섬프렌즈'를 기획했다"며 "많은 분들이 SNS를 통해 섬 이야기를 나누며, 섬박람회를 함께 만들어가는 주인공이 되어주시길 바란다"고 밝혔다.





한편, 2026여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 2026년 9월 5일부터 11월 4일까진 두 달간 여수 돌산 진모지구, 개도, 금오도, 여수세계박람회장 일원에서 개최될 예정이다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

