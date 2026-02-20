성남시, 난임부터 육아까지 신혼부부 맞춤형 '복지 지도' 나왔다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남시 '언제, 뭘 신청하지?'

신혼부부 맞춤형 복지 안내 리플릿 배포

경기 성남시(시장 신상진)는 20일 신혼부부와 예비 부모를 위한 생애주기별 복지 지원사업을 한눈에 확인할 수 있는 안내 리플릿 '성남에서 신혼부부가 사는 법'을 제작해 배포한다고 밝혔다.

성남에서 신혼부부가 사는 법 안내 리플릿. 성남시 제공

이번 리플릿은 신혼·임신·출산·육아의 단계별로 흩어져 있던 지원사업을 하나의 흐름으로 정리한 것이 특징이다. "지원제도가 있는 줄은 알지만, 언제 무엇을 신청해야 하는지 모르겠다"는 시민 의견을 반영해, 생애주기 순서에 따라 지원 대상·내용·금액·신청 방법·문의처를 일목요연하게 담았다.

리플릿에는 ▲신혼부부 대상 난임부부 시술비 지원 ▲예비·신혼부부 건강검진 ▲임신 사전건강관리 지원 ▲임산부 등록관리·고위험임산부 의료비 지원 ▲출산장려금 ▲산모신생아 건강관리 지원 ▲산후조리비 지원 ▲아동의료비 본인부담 100만원 상한제 ▲해님달님 놀이터 ▲아빠 육아휴직 장려금 ▲다자녀가구 전세자금 대출이자 지원 ▲한부모가족 아동양육비 지원 등 주요 사업이 망라되어 있다.

특히 난임 시술이 중단된 경우에도 별도 의료비를 지원하고, 백일해 예방접종을 임산부 본인뿐 아니라 배우자·양가 부모까지 확대 적용하는 등 사각지대를 줄이기 위한 세부 사업까지 빠짐없이 수록해 실용성을 높였다.

리플릿은 제작 의도에 맞게 신혼부부와 출산, 육아가정이 다수인 신혼희망타운 공동주택 단지에 비치할 예정이며, 해당 주소지 동행정복지센터에서도 수령할 수 있다.





신상진 성남시장은 "저출생은 국가적 위기이지만, 실질적인 해법은 시민의 삶에 가장 가까운 지자체에서 나와야 한다"며 "이번 리플릿이 출산과 양육을 고민하는 신혼부부에게 실질적인 길잡이가 되길 바란다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

