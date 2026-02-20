강남구, '청담 맛의 거리' 495m 구간 전선 지중화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 1월 착공·공사비 55억 확보

서울 강남구(구청장 조성명)가 청담 맛의 거리(도산대로101길~압구정로463) 495m 구간의 전기·통신선을 지하에 매립하는 지중화 공사를 내년 1월 착공해 2029년 12월 준공을 목표로 추진한다고 20일 밝혔다.

청담 맛의 거리에 복잡하게 얽힌 전선. 강남구 제공.

이번 사업은 한국전력공사의 '2026 지중화 사업' 공모에 최종 선정된 결과다. 구는 공모 선정으로 공사비 약 55억원을 확보했으며, 해당 구간의 전기·통신선을 지하로 옮기고 보도 위 전주를 철거해 보행자 중심의 안전한 거리 환경을 조성할 계획이다.

구는 이 사업을 청담동 일대 상권 및 보행 동선 개선 사업과 연계해 추진한다. 전주와 공중선이 사라지면 보행 공간이 넓어지고 시야가 개선돼 보행 안전과 거리 경관이 함께 개선될 것으로 기대된다.

현재 강남구에서는 선정릉 일대(1.88㎞), 논현로 2구간 을지병원사거리~압구정역(1.53㎞), 도곡로 5구간 은마아파트사거리~한티역(1.54㎞), 언북초등학교 통학로(0.2㎞) 등 4개 구간에서 지중화 공사가 진행 중이다.





조성명 강남구청장은 "청담 명품거리와 연계해 청담 맛의 거리의 보행환경과 경관을 함께 개선할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 전선 지중화 사업을 꾸준히 확대해 구민이 안심하고 걷는 거리를 넓혀가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

