이 대통령 "봅슬레이 전설 원윤종, IOC 선수위원 선출…활동 뒷받침"

이재명 대통령이 19일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 19일 '봅슬레이 전설' 원윤종 선수의 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원 선출을 환영했다.

이 대통령은 이날 자신의 페이스북에 "열한 명의 후보 가운데 단 두 명만이 신규 선출되는 치열한 경쟁 속에서 최다 득표로 1위에 오른 것은 그간 국제무대에서 원윤종 선수가 보여준 리더십과 신뢰, 그리고 진정성을 여실히 보여주는 결과라고 생각한다"며 이같이 밝혔다.

원윤종 선수는 2018년 평창 동계올림픽에서 4인승 봅슬레이 은메달을 획득해 아시아권 최초로 봅슬레이 올림픽 메달을 목에 걸었다. 이후 국제봅슬레이스켈레톤연맹 선수위원, 대한체육회 선수위원, 2024 강원 동계청소년올림픽 선수위원장 등을 역임했다.

이 대통령은 "이제 원윤종 선수는 IOC 선수위원으로서 전 세계 운동선수들의 권익을 대변하고 스포츠를 통한 평화와 연대의 가치를 확산하는 데 큰 역할을 하게 될 것"이라며 "풍부한 경험과 균형 잡힌 시각을 바탕으로 미래 세대를 위한 책임 있는 스포츠 환경 조성에 앞장서 주시길 기대한다"고 말했다.

그러면서 "정부 역시 IOC 선수위원으로서의 활동을 적극 뒷받침하며 세계 스포츠 발전과 선수 보호를 위한 국제 논의에 책임 있게 참여하겠다"고 약속했다.





한편 한국인의 IOC 선수위원 선출은 태권도 금메달리스트 문대성 선수, 탁구 금메달리스트 유승민 선수에 이어 세 번째다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

