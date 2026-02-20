경상국립대학교－UNIST, 동남권 미래전략산업 육성 ‘맞손’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연구·교육 자원 공유로 동남권 혁신 생태계 조성 기대

지역 산업 경쟁력 강화와 고급 인재 양성에 힘 모은다

경상국립대학교(GNU·총장 권진회)와 UNIST(울산과학기술원·총장 박종래)가 동남권 미래전략산업 육성을 위한 초광역 협력을 본격화한다.

경상국립대학교와 UNIST는 지난 2월 19일 오전 11시 가좌캠퍼스 중앙도서관 6층 회의실에서 '동남권 지역혁신 실현을 위한 공동연구 및 인력양성 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

경상국립대학교-UNIST MOU 체결식 단체 사진

국가 균형 성장과 동남권 대학의 동반성장을 위해 마련된 이 날 협약식에는 경상국립대학교 권진회 총장과 UNIST 박종래 총장을 비롯해 양 대학 주요 관계자 20여 명이 참석했다.

양 기관은 경상국립대학교의 항공우주 인프라와 UNIST의 연구역량을 결합해 동남권 전략산업의 성장 기반을 강화하고, 공동연구·인력양성·산학연 협력 생태계를 구축하는 실질적 협력체계를 가동하기로 했다.

양 기관은 ▲우주항공·방산 융합연구원 설립 및 운영 ▲AI·AX(인공지능 전환) 인재 양성 및 지역산업 지원 ▲전문인력 양성을 위한 공동 교육과정 운영 ▲국가 및 글로벌 R&D 과제 공동기획 및 수주 ▲연구인력 교류 및 연구 인프라 공동 활용 등을 추진하기로 했다. 특히 양 기관은 연내 '우주항공·방산 융합연구원' 설립 추진을 통해 구체적 성과 창출에 속도를 낼 계획이다.

협약식 이후 양 기관 관계자들은 경상국립대학교 우주항공대학 연구실 현장을 둘러보며 공동연구 과제 발굴과 협력 확대 방안을 모색했다.

참석자들은 ▲항공우주 시스템 분산 제어연구실 ▲복합재 구조실험실 ▲항공기 제작실험실 등을 둘러보며 구체적인 기술 교류 및 협력 방안을 논의했다.

권진회 경상국립대학교 총장은 "이번 협약은 경남과 울산의 경계를 넘어 동남권이 대한민국을 넘어 글로벌 우주항공·방산 거점으로 도약하는 출발점이 될 것"이라고 강조했다.





박종래 UNIST 총장은 "경상국립대학교의 우수한 인프라와 UNIST의 연구역량이 결합해 양 기관은 물론 지역사회가 함께 성장하는 협력 모델을 만들어가길 기대한다"라고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

