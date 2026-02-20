부천시, 괴안동·소사본동 정비계획 수립…용도지역 상향 첫 적용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 부천시는 괴안동·소사본동 일원 재건축 정비계획을 수립해 총 4732가구 규모의 공동주택 공급을 추진한다고 20일 밝혔다.

이번 정비계획은 지난해 9월 변경된 '2030 부천시 도시·주거환경정비 기본계획'을 반영한 첫 사례다. 특히 용도지역 상향과 허용 용적률 인센티브 기준을 적용한다는 점에서 의미가 크다.

변경된 기본계획에 따라 대상지는 제3종 일반주거지역으로 상향 적용이 가능하고, 최대 용적률 300%까지 계획할 수 있게 됐다.

시는 용도지역 상향 적용으로 가구 수 확대와 사업성 개선이 가능해 공사비 상승 등으로 정체된 원도심 재건축 사업의 추진 여건이 크게 나아질 것으로 보고 있다. 아울러 광역적·체계적 정비를 통해 노후 주거지를 정비하고, 원도심의 주거 기능과 도시 경쟁력을 함께 높이는 전환점이 될 것으로 기대했다.

부천시 괴안동·소사본동 정비구역 지정(안). 부천시 제공

AD

정비계획에는 공동주택 건립과 함께 도로 정비, 공원 확충, 주차공간 확보 등 정비기반시설 개선 방안도 포함된다. 주택 공급과 기반 시설 확충을 함께 추진해 쾌적하고 안전한 주거환경을 마련하고, 나아가 생활 인프라 전반을 정비해 주민 삶의 질을 높인다는 방침이다.

장환식 부천시 주택국장은 "용도지역 상향 완화 기준 적용으로 원도심 재건축의 제도적 기반이 한층 강화됐다"며 "주민과 긴밀히 소통해 실행력 있는 정비계획을 마련하고, 원도심 재도약을 체계적으로 이끌겠다"고 말했다.





AD

한편 시는 지난 10~11일 주민설명회를 마무리하고 현재 주민공람을 진행 중이다. 이와 함께 지방의회 의견 청취와 도시계획위원회 심의 등 관련 행정절차도 차례로 밟아 올해 상반기 중 정비구역으로 지정·고시할 계획이다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>