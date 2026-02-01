"평화보다 저렴한 것 없어"…트럼프, 평화위원회 첫 회의 주재

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가자지구 평화 세부 방안 논의 예정

도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 워싱턴DC의 '도널드 트럼프 평화 연구소'에서 자신이 주도하는 평화위원회 첫 이사회 회의를 주재했다.

트럼프 대통령은 연설을 통해 "평화보다 중요한 것은 없고, 평화보다 더 저렴한 것은 없다"며 "전쟁에 나가면 평화를 만드는 데 드는 비용의 100배가 든다"고 말했다.

이 자리에는 40여개국 대표들과 옵서버 자격으로 참여하는 10여개국 관계자들이 참석했다. 평화위 첫 회의에서 참석자들은 일단 가자지구 평화를 위한 구체적 방안 도출에 집중할 전망이다.

미국은 가자지구의 인도적 지원 및 재건을 위해 평화위 참여국들이 자발적으로 기부한 비용이 50억 달러(약 7조3000억원)에 달한다고 발표할 예정이다.

또 휴전 과도기에 가자지구 주민 안전과 평화 유지를 위한 국제안정화군(ISF)과 현지 경찰 인력에 수천 명을 투입하겠다고 밝힐 것이라고 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 전날 브리핑에서 밝힌 바 있다.





트럼프 대통령의 평화위는 애초 가자지구 전쟁 종식과 재건을 완료할 때까지 이 지역을 통치할 최고 의사결정 기구로 구성됐다. 평화위가 출범할 당시 유엔이 담당해온 국제 분쟁 해결기구 역할을 가져갈 것이라는 의심을 받아왔다. 이에 평화위 가입 국가는 20여개국에 머물고 있다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

