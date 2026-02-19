봅슬레이 원윤종, 한국인 역대 세 번째 IOC 선수위원 당선

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2018 평창 동계올림픽 봅슬레이 남자 4인승 은메달리스트 원윤종이 한국인으로는 세 번째, 한국 동계스포츠 선수 출신으로는 최초로 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원에 선출됐다.

원윤종은 19일 이탈리아 밀라노에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 선수촌에서 발표된 IOC 선수위원 투표 결과, 총 11명의 후보 가운데 1위로 당선됐다. 이번 투표에는 유권자 2871명 중 2393명이 참여했으며, 원윤종은 1176표를 얻어 가장 많은 지지를 받았다. 2위는 983표를 얻은 에스토니아 바이애슬론 선수 요한나 탈리해름으로, 두 사람은 함께 선수위원에 선출됐다. 임기는 2034 유타 동계올림픽까지 8년이다.

원윤종이 19일 이탈리아 밀라노의 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 선수촌에서 IOC 선수위원 투표 결과 당선을 확인한 뒤 선수위원에 함께 당선된 에스토니아의 바이애슬론 선수 요한나 탈리해름과 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

한국인 IOC 선수위원은 2004 아테네 올림픽 태권도 금메달리스트 문대성, 탁구 남자 단식 금메달리스트 유승민 현 대한체육회장에 이어 원윤종이 세 번째다. 특히 원윤종은 한국 동계 종목 선수로는 처음으로 IOC 선수위원에 이름을 올렸다. 앞서 우리나라 동계스포츠 선수 중에서는 2002년 솔트레이크시티 대회 당시 쇼트트랙 선수 출신 전이경, 2006년 토리노 대회 때 썰매 종목의 강광배가 선수위원 선거에 도전했으나 당선되지는 못했다.

원윤종의 합류로 한국의 현역 IOC 위원은 2명으로 늘었다. 앞서 2023년 IOC 위원으로 선출된 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장은 올림픽 개막 직전 열린 IOC 총회에서 집행위원으로도 선출됐다.

원윤종은 2018 평창 동계올림픽에서 한국 대표팀 파일럿으로 봅슬레이 남자 4인승 은메달을 획득하며 이 종목 아시아 최초의 올림픽 메달리스트가 됐다. 그는 2014 소치 대회부터 2022 베이징 대회까지 세 차례 올림픽 무대를 밟았고, 이후 국제봅슬레이스켈레톤연맹(IBSF) 선수위원으로 활동해왔다.

당선 직후 원윤종은 "모든 선수에게 감사드린다. 선거 기간 많은 선수를 만나며 선수들의 목소리가 얼마나 중요한지 실감했다"며 "그동안 동계 종목 선수들과 쌓아온 네트워크를 바탕으로, 이제는 모든 종목의 선수들을 대표하겠다"고 말했다. 이어 "선수들을 대표해 이 자리에 설 수 있게 돼 매우 영광스럽다. 올림픽 운동에서 선수들의 목소리를 대변하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.





IOC 선수위원은 2000 시드니 올림픽을 계기로 신설된 제도로, 일반 IOC 위원과 동일한 권한을 갖는다. 임기가 8년으로 제한된다는 점만 다르다. IOC 총회에서 동·하계 올림픽 개최지 선정, 올림픽 종목 결정 등 주요 사안에 대해 투표권을 행사한다. 선수위원회는 최대 23명으로 구성되며, 이 가운데 12명은 선수 투표로, 나머지 11명은 IOC 위원장 지명으로 선출된다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

