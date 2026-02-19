웹젠-하운드13 '드래곤소드' 출시 한 달 만에 퍼블리싱 계약 해지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

흥행 실패 책임 공방…결제 금액 전액 환불

하운드13 "웹젠, 잔금 지급 않고 홍보 미흡"

웹젠 "추가 투자 협의 중 일방적 해지 발표"

'드래곤소드' 개발사 하운드13과 유통사인 웹젠이 게임 출시 한 달 만에 퍼블리싱 계약을 전격 해지하고, 소비자 결제 금액을 전액 환불하기로 했다. 이번 사태의 원인으로 게임 개발 장기화와 흥행 실패가 꼽히는 가운데 양사는 서로에게 책임이 있다고 주장하며 공방을 벌이고 있다.



오픈월드 액션 역할수행게임(RPG) '드래곤소드'. 웹젠 제공

하운드13은 19일 공식 유튜브 채널을 통해 "지난 13일 웹젠에 퍼블리싱 계약 해지를 통보했다. 해지 사유는 웹젠의 계약금 잔금 미지급이다"라고 밝혔다.

그러면서 "웹젠은 하운드13의 자금 사정이 어려워질 것으로 예상, 계속 개발을 못 할 것 같아 잔금을 지급하지 못하겠다고 한다"며 "자금 사정이 어려워진 것은 웹젠이 잔금을 지급하지 않은 것이 가장 중요한 이유이고, 홍보·마케팅의 미흡으로 매출 실적이 기대에 미치지 못한 것도 중요한 이유"라고 지적했다.

이어 "퍼블리싱 계약이 해지돼도 '드래곤소드'의 서비스는 계속될 것"이라며 "'드래곤소드'의 직접 서비스 또는 새로운 퍼블리셔와의 서비스 계속을 추진하고 있다"라고 덧붙였다. 다만 원활한 업데이트는 당분간 어려울 것이라고 했다.

웹젠은 이날 저녁 반박 자료를 내고 '드래곤소드' 퍼블리싱 계약 경위와 계약금 지급 과정을 상세히 설명했다. 웹젠은 "2024년 1월 하운드13에 300억원 규모 투자를 진행하면서 개발 완료 시점을 2025년 3월로 협의했다"며 "개발 완료 후 최소 1년간의 개발사 운용 비용을 고려해 산정한 금액"이라고 했다.

이어 "완성도 등 사유로 개발사의 일정 연기 요청이 반복됐고, 품질 확보를 최우선으로 판단해 이를 수용해 왔다"며 "계약상 정식 서비스 이후 지급이 예정된 미니멈 개런티(선지급 계약금) 일부를 예외적으로 지난해 12월과 올해 1월 두 차례에 선제 지급하기도 했다"고 강조했다.

다만 웹젠은 출시 후 상황을 종합적으로 판단했을 때 잔금을 지급하더라도 하운드13 측이 서비스를 유지하기 어렵다고 판단했다. 이에 하운드13에 향후 최소 1년간 운영자금에 대한 추가 투자를 제안하고 최근까지 협의를 이어왔으나, 하운드13이 사전 협의 없이 퍼블리싱 계약 해지를 통보·발표했다고 주장했다.

그러면서 하운드13 측이 공지한 시점 이후 결제 기능을 중단하고, 출시 후 현재까지 발생한 금액 전액을 환불하기로 결정했다고 밝혔다. 게임 서비스는 별도 공지가 있기 전까지 현재 상태를 유지하기로 했다.





한편, 지난달 21일 출시된 '드래곤소드'는 오픈월드 액션 역할수행게임(RPG)으로, 카툰 랜더링 방식의 밝고 따듯한 그래픽과 쉬운 조작이 특징이다. 전투 시스템도 숙련도에 따라 캐릭터와 공격 방식을 조합해 끊임없는 콤보 액션을 즐길 수 있도록 설계됐다. 그러나 주요 앱 마켓에서 매출 순위권 밖으로 밀려나면서 기대만큼 흥행하지 못했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

