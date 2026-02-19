계명유치원 원생들, 모은 '홈 알바' 수익금 250만원 소아환자에 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아이들의 부모님 돕기 실천이 나눔으로

계명유치원 아이들이 직접 땀 흘려 모은 소중한 정성을 지역 사회에 나누며 훈훈한 감동을 전하고 있다.

대구광역시 공공어린이재활의료센터는 지난 13일 계명유치원 꾀꼬리반 원생들로부터 소아 환자 지원을 위한 발전기금 250만원을 전달받았다고 19일 밝혔다.

계명유치원 원생들과 관계자들이 대구광역시 공공어린이재활의료센터에 기부금을 전달하며 기념 촬영을 하고 있다. 계명대 대구동산병원 제공

이번 기부금은 아이들이 가정 내에서 부모님 심부름하기, 안마해 드리기 등 이른바 '홈 아르바이트'를 통해 스스로 마련했다는 점에서 더욱 특별한 의미를 지닌다.

아이들은 작은 실천을 통해 경제 관념을 익히는 동시에, 어려운 이웃을 돕는 나눔의 가치를 몸소 체험하며 정성을 모았다.

계명유치원 관계자는 "아이들이 스스로 나눔의 가치를 배우고 실천하는 과정이 무엇보다 소중했다"며 "작은 정성이지만 치료를 받는 어린이들에게 힘이 되길 바란다"고 전했다.

대구광역시 공공어린이재활의료센터 이소영 센터장은 "아이들의 소중한 마음에 감사를 전하며, 보내주신 기부금은 센터를 이용하는 어린이들에게 도움이 될 수 있도록 뜻깊게 사용하겠다"고 말했다.

대구광역시 공공어린이재활의료센터는 대구·경북 지역 어린이들에게 전문적이고 체계적인 재활치료 서비스를 제공하기 위해 설립된 기관이다.





계명대학교 대구동산병원(병원장 김상현)이 보건복지부 공모사업에 선정돼 운영을 맡았으며, 지난해 4월 개소해 지역 어린이들의 재활치료 거점 역할을 수행하고 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

