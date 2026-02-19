이호현 2차관, IEA 각료이사회서 전력수급 패러다임 전환 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기후에너지환경부는 이호현 제2차관이 18~19일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 '2026 국제에너지기구(IEA) 각료이사회'에 참석해 전력수급 안정과 에너지 안보 강화를 위한 국제 협력을 논의했다고 밝혔다.

'전기화 시대의 에너지 안보'를 주제로 열린 이번 회의에는 IEA 33개 회원국을 비롯해 가입추진·준회원국과 초청국 등 총 55개국 장·차관급 인사와 14개 국제기구, 49개 에너지 기업이 참석했다. 참가국들은 재생에너지 확대와 전기화·디지털화 가속에 대응하기 위해 전력 시스템의 유연성과 회복탄력성 확보가 핵심 과제라는 데 공감했다.

이호현 기후에너지환경부 2차관이 19일(현지시간) 프랑스 파리 OECD 센터에서 열린 국제에너지기구(IEA) 각료이사회 참석에 앞서 파티 비롤 IEA 사무총장과 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스.

이 차관은 기조 발언에서 변동성 재생에너지 확대와 인공지능(AI) 데이터센터 전력 수요 증가에 대응해 과거 피크시간 중심 관리에서 벗어나 24시간 365일 안정적 전력망 운영 체계로의 전환 필요성을 강조했다. 이를 위해 원전과 소형모듈원자로(SMR) 등 무탄소 기저전원의 역할 확대, 계통 운영 기준 재정립, 전력망 사이버 보안 강화 등을 제시했다.

정부와 산업계 간 '에너지와 인공지능' 대화 세션에서는 수도권에 집중된 데이터센터 문제 해결을 위해 전력 공급 여유 지역으로의 분산 정책과 행·재정 지원 필요성을 강조했다. 또 AI 기반 에너지 관리 솔루션을 활용한 냉각 시스템 최적화, 고효율 냉각기술 도입, 중전압 직류배전망(MVDC) 기술 협력 등을 구체적 해법으로 제안했다.

회의 기간 중 이 차관은 구글, 마이크로소프트, 엔비디아 등 글로벌 기술기업 임원들과 면담을 갖고 에너지·AI 분야 협력 방안을 논의했다. 기업들은 한국의 안정적인 전력망과 무탄소 전원 활용 가능성에 높은 관심을 나타낸 것으로 전해졌다.

아울러 파티 비롤 IEA 사무총장, 유엔기후변화협약의 사이먼 스틸 사무총장 등 국제기구 관계자들과 만나 한국의 녹색전환 정책 방향을 공유하고 향후 협력 확대 방안을 논의했다.

이번 각료이사회에서는 핵심광물 공급망 강화를 에너지 안보의 전략적 축으로 삼는 공동선언문이 채택됐으며, 핵심광물 재활용과 대체기술 개발을 위한 기술협력 프로그램 신설에도 합의했다.





이 차관은 "재생에너지와 원전의 조화를 추구하는 우리나라의 에너지 정책이 국제 흐름과 부합함을 확인한 자리"라며 "AI 시대 전력망 유연성 확보와 시스템 최적화를 통해 글로벌 에너지 안보 협력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





