고성군, 향토장학생 687명 선발…생활형 장학금 최대 250만원 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고성향토장학회, 장학금 신청 접수

16억원 규모 장학금 지원

강원 고성군의 (재)고성향토장학회는 지역 인재 육성을 위해 '2026년 (재)고성향토장학회 장학생'을 선발한다.

고성군청 전경. 고성군 제공

AD

이 장학금은 학생들이 경제적 부담을 덜고 학업에 전념할 수 있도록 지원하기 위한 것으로, 특히 2023년부터 성적장학금을 폐지하고 생활형 장학금으로 전환해 타 장학금과의 중복수혜가 가능하게 했다.

올해 장학금 규모는 총 16억1100만원으로, 1인당 50만원부터 최대 250만원까지 지급하며 총 687명을 선발한다. 접수 기간은 2월 19일부터 3월 13일까지이며, 선발 공고일 기준 1년 전부터 계속해서 본인 또는 친권자(후견인)가 고성군에 주민등록이 되어 있어야 신청할 수 있다.

신청을 희망하는 자는 관련 서류를 갖추어 고성군청 교육문화과 교육행정팀 또는 각 읍·면 행정복지센터 총무팀에 방문하거나, 교육행정팀으로 등기우편 접수하면 된다. 군은 서류심사와 이사회 의결을 거쳐 4월 말 장학금을 지급할 예정이다.

그밖에 자세한 사항은 고성군청 누리집 고시·공고란을 참고하거나 교육문화과로 문의하면 된다.

고성군 관계자는 "고성군 학생들이 지역의 우수 인재로 성장할 수 있도록 새로운 교육정책을 지속적으로 발굴해 지원을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





AD

한편, (재)고성향토장학회는 매년 향토 인재 육성을 위해 장학금을 지급해 왔으며, 2025년에는 총 642명 고성군 학생에게 15억 3,300만 원을 지원했다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>