재경부, 2월 국고채 5000억 '모집방식 비경쟁 인수'로 발행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3년물, 10년물, 20년물 대상

발행금리는 27일 별도 공고

정부가 세계국채지수(WGBI) 편입을 대비해 국고채 경과물 '모집방식 비경쟁 인수'를 실시한다. 모집방식 비경쟁 인수란 정부가 사전에 공고한 물량과 금리로 발행하는 방식으로, 국고채 전문딜러(PD)는 종목별 수요 물량을 응찰할 수 있다.

재정경제부 청사 현판. 연합뉴스.

AD

재정경제부는 총 5000억원 규모의 국고채 경과물을 '모집 방식 비경쟁 인수'를 통해 발행한다고 19일 밝혔다. 발행 대상은 3년물 '국고02250-2806' 2000억원, 10년물 '국고02625-3506' 2000억원, 20년물 '국고01125-3909' 1000억원 등이다.





AD

발행 금리는 시장 여건을 고려해 입찰 당일인 27일 오전 10시 30분에 국채시장 홈페이지(ktb.moef.go.kr) 등을 통해 별도 공고될 예정이다. 배분 비율은 전체 PD(1그룹)에 60%, 직전 월 평가 상위 10개사(2그룹)에 40%가 할당된다.





세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>