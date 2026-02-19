두산에너빌리티, 두산스코다파워와 3200억원 규모 체코 신규 원전 터빈 계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

체코 현지 자회사 두산스코다파워와 3200억원 규모 체코 신규 원전 두코바니 5·6호기 증기터빈·터빈 제어시스템 공급 계약을 맺었다.

이번 계약으로 증기터빈과 발전기, 터빈 제어시스템으로, 총 2기분을 공급할 예정이다.

현지 시각 16일 체코 프라하에서 열린 계약 서명식에는 한국의 김정관 산업통상부 장관, 체코의 카렐 하블리체크(Karel Havlicek) 부총리 겸 산업통상부 장관, 두산에너빌리티 손승우 파워서비스BG장, 두산스코다파워 다니엘 프로차즈카 최고운영책임자(COO) 등이 참석했다.

카렐 하블리체크 부총리 겸 산업통상부 장관(왼쪽부터), 두산에너빌리티 손승우 파워서비스BG장, 두산스코다파워 다니엘 프로차즈카 최고운영책임자(COO), 김정관 산업통상부 장관이 체코 신규 원전 두코바니 5·6호기 증기터빈·터빈 제어시스템 공급 계약 체결 후 기념사진을 찍고 있다. 두산에너빌리티 제공

AD

앞서 체코 정부는 지난해 6월 신규 추진 중인 두코바니 5·6호기 원전 건설사업 본계약을 한국수력원자력과 체결하며 이른바 '팀 코리아'와의 협력을 본격화했다.

이번 계약은 팀 코리아가 체코 현지 기업과 맺은 첫 번째 대규모 협력 계약으로, 사업 초기 단계부터 체코 정부가 강조한 현지화(Localization)의 일환이다.

또 두산에너빌리티와 두산스코다파워가 처음으로 힘을 합치는 신규 원전 건설 프로젝트이기도 하다.

두산에너빌리티는 체코 현지 자회사의 풍부한 제작 경험과 자사의 원전 주 기기 기술력을 결합해 상승효과(시너지)를 극대화할 계획이다.

아울러 이번 프로젝트 수행을 바탕으로 '팀 코리아'가 체코 테멜린 3·4호기 추가 원전 사업 수주에도 두산스코다파워와 협력을 이어갈 수 있을 거라 기대하고 있다.

두산스코다파워는 150년 이상의 역사를 가진 발전설비 전문 기업으로, 체코, 슬로바키아, 핀란드 등 3개국에 원전용 증기터빈 26기를 공급했으며, 현재까지 전 세계 발전시장에 540기 이상의 증기터빈을 납품했다.





AD

두산에너빌리티 손승우 파워서비스BG장은 "이번 계약은 체코 신규 원전 사업에 국내 원전 기술과 현지 제조 역량을 모아 시너지를 창출하는 의미 있는 사례"라며 "두산스코다파워와 긴밀히 협력해 체코 원전 프로젝트를 성공적으로 완수하고, 이를 통해 체코 전력산업 발전에 이바지할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>