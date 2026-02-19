대불산단産 재생에너지, 입주기업에 직접 공급

영암군 'RE100 지원 협약'…온사이트 전력직접거래 전국 첫 확장 인정

지난 12일 영암군 우승희 군수(가운데)와 대불산단 업체간 RE100 지원 업무협약식을 가졌다. 영암군 제공

전남 영암군에 소재한 대불국가산업단지에서 생산한 재생에너지를 한전을 거치지 않고 산단 입주기업에 직접 공급하는 '지산지소(地産地消)' 전력체계가 현실화된다.

군은 지난 12일 군청에서 한국산업단지공단, 한국중부발전, 케이씨, 세진엔지니어링과 '대불산단 RE100 지원 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 대불국가산업단지 내 자체 재생에너지 공급 체계를 구축하고, 입주기업의 사용 전력 100%를 재생에너지로 전환(RE100)하도록 지원하기 위해 마련됐다. 탄소저감 대응과 산업단지 경쟁력 강화를 동시에 겨냥한 조치다.

협약에 따르면 올해 상반기 대불정수장에 3MW 규모 태양광 발전설비를 구축하고, 이곳에서 생산한 전기를 산단 입주기업인 케이씨㈜에 직접 공급한다.

특히 이번 사업은 한전으로부터 '온사이트 전력직접거래(On-site PPA)'로 인정받았다. 온사이트 전력직접거래는 발전소 부지 내 또는 인접지에 전력을 공급하는 방식이다. 영암군 사례는 발전소와 소비지 간 거리가 약 600m 떨어져 있음에도 전국 최초로 온사이트 범위 확장 인정을 받았다는 점에서 의미가 크다. 향후 다른 지역의 지산지소 전력거래 확대에도 기준이 될 전망이다.

협약에 따라 한국중부발전은 사업 주관기관이자 전기공급사업자로 참여해 전력 공급을 담당하고, ㈜세진엔지니어링은 발전설비 구축을 맡는다. 영암군과 한국산업단지공단은 인허가 등 행정 지원에 나선다.

전력직접거래가 본격화되면 대불산단 재생에너지 자급률은 현재 10%대에서 20% 이상으로 상승할 것으로 군은 내다보고 있다. 아울러 상생연금제도를 도입해 산단 입주기업과 근로자의 발전사업 투자 참여를 보장하고, 수익 일부를 지역사회에 환원하는 구조도 마련할 계획이다.

그동안 대불산단은 조선업 중심의 대규모 산업단지로 전력 사용량과 온실가스 배출 비중이 높아 탄소중립 대응이 시급한 지역으로 꼽혀왔다. 글로벌 공급망의 RE100 요구, 탄소국경조정제도(CBAM) 시행 등으로 수출기업의 재생에너지 확보가 필수 과제로 떠오른 상황이다.

이에 군은 산업통상자원부와 한국산업단지공단이 추진하는 스마트그린산단 촉진사업의 일환으로 2024년부터 '대불산단 에너지 자급자족 인프라 구축 및 운영사업'을 추진해왔다. 2027년까지 국비 200억 원을 포함한 총 332억 원을 투입해 신재생에너지 인프라 구축, 통합 에너지관리 시스템 도입, RE100 이행 지원 등을 단계적으로 추진한다.





우승희 영암군수는 "지역에서 생산한 에너지를 지역에서 소비하는 지산지소 정책을 현실화하는 첫 단추가 이번 협약"이라며 "지역기업에 재생에너지를 합리적 가격에 공급하고, 군민에게는 햇빛연금을 제공하는 영암형 에너지 대전환을 실현하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr

