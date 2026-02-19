전남사회서비스원, 전통시장 친환경 장보기 캠페인

ESG 실천·청렴문화 확산…지역경제 활성화 동참

현장을 연결하는 광역 사회서비스 지원기관으로, 사회공헌 활동과 ESG·청렴 경영을 지속적으로 추진하고 있다.

전남사회서비스원이 환경을 지키고 지역경제를 살리기 위한 일환으로 전통시장 친환경 장보기 캠페인에 동참했다. 전남사회서비스원 제공

전라남도사회서비스원이 설 명절을 앞두고 지역경제 활성화와 친환경 소비문화 확산을 위한 '전통시장 친환경 장보기 캠페인'을 펼쳤다.

전라남도사회서비스원은 지난 13일 목포 청호시장에서 임직원들이 직접 참여한 가운데 캠페인을 진행했다고 밝혔다. 이번 행사는 전통시장 이용을 장려하고 생활 속 ESG 경영을 실천하기 위해 마련됐다.

이날 임직원들은 다회용 장바구니를 사용하고 비닐·플라스틱 사용을 줄이는 친환경 소비를 실천했다. 또한 전남지역 농·수·축산물을 우선 구매하고 과대포장 제품은 지양하는 등 지역경제와 환경을 함께 고려한 소비 활동에 동참했다.

특히 소상공인시장진흥공단 목포센터가 친환경 장바구니를 지원하며 일회용품 사용 줄이기에 힘을 보탰다.

행사와 함께 '청렴 UP 부패 ZERO' 청렴 캠페인도 병행됐다. 임직원들은 '양심을 지키는 우리', '당당하게' 등의 문구가 적힌 피켓과 어깨띠를 착용하고 도민들에게 부정·부패 방지와 청렴 실천의 중요성을 알렸다.





신미경 전남사회서비스원장은 "이번 캠페인은 지역경제 활성화와 친환경 소비, 청렴문화 확산을 함께 실천한 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 지역과 함께하는 공공기관으로서 ESG 경영과 청렴 실천을 지속해 도민에게 신뢰받는 기관이 되겠다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

