목포시, 기술감사로 예산 10억 절감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

계약심사·기동감찰 강화…재정 효율·품질 확보

목포시 청사.

AD

전남 목포시가 지난해 동안 계약심사와 일상감사, 건설공사 기동감찰을 내실 있게 추진해 약 10억 원의 예산을 절감한 것으로 나타났다.

시는 사업 발주 단계에서 단가 산정과 물량 산출 등 설계의 적정성을 사전에 검토하는 계약심사와, 사업 추진 전반의 합법성·효율성·집행 적정성을 점검하는 일상감사를 병행해 불필요한 지출을 차단했다.

지난해 계약심사 및 일상감사 대상 사업은 총 285건이다. 이 가운데 공사 46건에서 7억4,603만 원, 용역·물품 등 239건에서 9,200만 원을 절감했다.

또한 진행 중인 건설공사 79개소를 대상으로 기동감찰을 실시해 설계도서와 시공 내용의 일치 여부, 공정 관리 상태, 부실공사 가능성 등을 집중 점검했다. 그 결과 시정·권고 등 196건을 지적하고 1억5,500만 원을 감액하는 등 추가적인 재정 절감 효과를 거뒀다.

시는 최근 3년간 계약심사와 기동감찰을 통해 총 69억 원의 예산을 절감했다며, 사전 점검과 현장 확인 중심의 관리 체계를 지속 강화하겠다는 방침이다.





AD

시 관계자는 "사업 초기 단계부터 설계 적정성을 철저히 검토하고, 공사 현장에 대한 기동감찰을 강화해 재정 효율성을 높이고 있다"며 "앞으로도 부실공사를 예방하고 공공사업의 완성도를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>