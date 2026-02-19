진도군, 월동 배추 재해보험 가입 당부

올해 신규 품목 추가…9~10월 지역농협 신청

추운 겨울을 이겨낸 진도군 월동배추. 진도군 제공

전남 진도군이 올해부터 농작물 재해보험 가입 대상 품목에 '월동 배추'가 신규로 추가됨에 따라 지역 농가의 적극적인 가입을 당부했다.

농작물 재해보험은 태풍·폭우·저온 등 자연재해로 인한 농작물 피해를 보장하는 제도로, 현재 전국 78개 품목을 대상으로 운영되고 있다. 이번에 월동 배추가 새롭게 포함되면서 주산지 농가의 경영 안정에 도움이 될 것으로 기대된다.

월동 배추 재해보험은 오는 9월부터 10월까지 지역 농협을 통해 신청할 수 있다.

농림축산식품부는 군을 포함한 전국 3개 지역을 월동 배추 재해보험 가입 지역으로 지정했다. 진도군은 전라남도 내 월동 배추 재배면적의 28%(888ha)를 차지하는 대표적인 주산지다.

월동 배추는 9월 중순 정식해 12월 중순부터 이듬해 3월 초까지 수확하는 작물이다. 정식기인 9~10월에는 태풍과 집중호우 피해 위험이 크고, 생육기에는 겨울철 저온 피해에 대비해야 하는 만큼 재해 대응이 중요하다.

김희수 진도군수는 "월동 배추가 농작물 재해보험 품목으로 지정돼 배추 주산지인 진도군 농가의 경영 안정에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "월동 배추를 재배하는 농가에서는 재해 피해를 최소화할 수 있도록 반드시 재해보험에 가입해 달라"고 강조했다.





한편, 2~3월 가입이 가능한 품목으로는 농업용 시설 및 시설작물(2월, 전국), 버섯재배사(2월, 전국), 단호박(3월, 전국) 등이 있다.





