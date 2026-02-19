유럽인 5명 중 1명 "특정 상황에 독재가 민주주의보다 낫다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

英·佛·스웨덴 등 5개국 조사

30%는 "극우는 위협 아냐"

유럽인 5명 중 1명은 특정 상황에서 독재가 민주주의보다 더 낫다고 생각하는 것으로 나타났다.

18일(현지시간) 미국 정치 전문 매체 폴리티코는 싱크탱크 '프로그레시브 랩'이 여론조사기관 '어바웃피플'에 의뢰해 지난해 11월 25일부터 12월 16일 실시한 설문조사 결과를 인용해 이같이 보도했다.

사진은 기사의 이해를 돕기 위한 것으로 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이

AD

해당 조사는 그리스, 프랑스, 스웨덴, 영국, 루마니아 등 유럽 5개국에서 진행됐다.

조사 결과에 따르면 전체 응답자의 22%는 "어떤 상황에서는 독재를 민주주의보다 선호할 수 있다"고 답했다. 또 응답자의 26%는 "능력 있고 유능한 지도자라면 민주적 권리를 제한하고 시민들에게 책임을 지지 않아도 상관없다"는 문항에 동의했다. 그러나 69%는 이러한 권위주의적 통치 방식에 반대하며 여전히 민주주의 원칙을 지지하는 모습을 보였다.

국가별로 그리스 응답자의 76%가 자국 민주주의 작동 방식에 불만을 표해 가장 높은 수치를 기록했다. 이어 프랑스(68%), 루마니아(66%), 영국(42%), 스웨덴(32%) 순으로 불만 여론이 높았다. 유럽인들의 불만은 '민주주의 제도' 그 자체보다는 '민주주의가 실제로 작동하는 방식'에 집중된 것으로 나타났다.

극우 세력의 부상이 민주주의에 위협이 된다는 주장에 동의하지 않는다는 응답자도 3분의 1에 달했다. 이는 최근 영국, 프랑스, 독일 등에서 극우 정당의 지지율이 상승하고 있는 가운데 나온 결과라 더욱 눈길을 끈다. 기관에 대한 신뢰도는 유럽연합(EU)이 43%로 가장 높았으며, 언론(27%)과 정당(24%)이 뒤를 이었다.





AD

이 같은 결과에 대해 영국 맨체스터 대학의 디미트리스 파파디미트리우 교수는 "최근 몇 년간 빠른 경제 성장을 이룬 루마니아 같은 국가들이 자유 민주주의에 대한 신뢰를 구축하지 못하고 있으며, 부유한 스웨덴에서도 민주적 제도에 대한 압박과 시민 신뢰 하락이 목격된다"고 지적했다. 이어 "프랑스와 영국은 심각한 위기에 처해 있으며, 그리스는 제도에 대한 불신과 민주주의 이상에 대한 막연한 믿음 사이에서 위태로운 균형을 잡고 있다"고 덧붙였다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>