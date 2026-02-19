김천시, 6·25전쟁 무공훈장 전수

'6·25전쟁 무공훈장 찾아주기 사업'
경북 김천시는 19일 김천시청 접견실에서 6·25전쟁 중 국가와 나라를 위해 헌신하고 돌아가신 무공수훈자의 유족에게 무공훈장을 전수하는 전수식을 개최했다.
이번 전수식에서는 고(故) 오길환 님과 고(故) 박규독 님, 고(故) 장준상 님, 총 세 분의 유족에게 화랑무공훈장이 전달되었다. 고인들은 6·25전쟁에 참여하여 전쟁 당시 무공훈장 수여가 결정되었으나, 전쟁 중의 혼란으로 교부받지 못해 오늘 유족들이 대리 수여하게 되었다.
유가족들은 이제라도 고인의 희생을 기리고 기념할 수 있는 무공훈장을 수여하게 된 것에 크게 기뻐하며 고마워했다.
배낙호 김천시장은 "지금이라도 무공훈장의 주인을 찾아드리게 되어 기쁘게 생각한다. 무공훈장 수훈은 개인을 넘어 가문에도 매우 자랑스러운 일로 김천시민들에게도 자긍심을 심어주는 계기가 될 것이다"고 했다.
지금 뜨는 뉴스
한편, 이번 전수식은 6·25전쟁 무공훈장 찾아주기 조사단에서 추진하고 있는 '6·25전쟁 무공훈장 찾아주기 사업'의 일환으로 진행됐으며, 조사단에서는 2019년부터 2025년 12월까지 3만 5000여 명의 무공훈장 수훈자를 찾아 훈장을 전했다.
영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>