김천시, 6·25전쟁 무공훈장 전수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'6·25전쟁 무공훈장 찾아주기 사업'

경북 김천시는 19일 김천시청 접견실에서 6·25전쟁 중 국가와 나라를 위해 헌신하고 돌아가신 무공수훈자의 유족에게 무공훈장을 전수하는 전수식을 개최했다.

이번 전수식에서는 고(故) 오길환 님과 고(故) 박규독 님, 고(故) 장준상 님, 총 세 분의 유족에게 화랑무공훈장이 전달되었다. 고인들은 6·25전쟁에 참여하여 전쟁 당시 무공훈장 수여가 결정되었으나, 전쟁 중의 혼란으로 교부받지 못해 오늘 유족들이 대리 수여하게 되었다.

전수식에서는 고(故) 오길환 님과 고(故) 박규독 님, 고(故) 장준상 님, 총 세 분의 유족에게 화랑무공훈장이 전달됐다./김이환 기자

AD

유가족들은 이제라도 고인의 희생을 기리고 기념할 수 있는 무공훈장을 수여하게 된 것에 크게 기뻐하며 고마워했다.

배낙호 김천시장은 "지금이라도 무공훈장의 주인을 찾아드리게 되어 기쁘게 생각한다. 무공훈장 수훈은 개인을 넘어 가문에도 매우 자랑스러운 일로 김천시민들에게도 자긍심을 심어주는 계기가 될 것이다"고 했다.





AD

한편, 이번 전수식은 6·25전쟁 무공훈장 찾아주기 조사단에서 추진하고 있는 '6·25전쟁 무공훈장 찾아주기 사업'의 일환으로 진행됐으며, 조사단에서는 2019년부터 2025년 12월까지 3만 5000여 명의 무공훈장 수훈자를 찾아 훈장을 전했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>