대형 눈사태 속 기적…6명 살린 '이것' 정체

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아이폰 '긴급 SOS' 기능으로 구조 요청

미국 캘리포니아 북부 산악지대에서 대형 눈사태가 발생한 가운데 생존자 6명은 아이폰의 위성 기반 '긴급 SOS' 기능을 이용해 구조될 수 있었던 것으로 전해졌다.

사진은 기사의 특정 표현과 관련 없음. 픽사베이

AD

18일(현지시간) 미 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 전날 캘리포니아주 타호 호수 인근에서 발생한 눈사태 생존자 6명은 아이폰의 긴급 SOS 기능을 이용해 구조 당국과 연락을 주고받았다.

아이폰의 긴급 SOS 기능은 휴대전화가 셀룰러 서비스나 와이파이에 연결되지 않은 상황에서도 위성과 연결해 긴급 구조 기관에 문자 메시지를 보낼 수 있도록 한다. 사용자는 먼저 911 등 긴급 번호로 통화를 시도하고, 연결되지 않으면 위성을 통해 SOS 메시지를 전송하게 된다.

긴급 SOS 기능 덕분에 일행은 구조를 총괄하던 네바다 카운티 보안관실과 지속적으로 연락을 이어갈 수 있었다. 캘리포니아주 비상서비스국 치안 담당 책임자인 돈 오키프는 "우리 인력 중 한 명이 가이드 중 한 명과 4시간에 걸쳐 연락을 주고받으며 정보를 네바다 보안관실에 전달했고, 어떤 구조 작업이 가능할지 조율했다"고 말했다.

아이폰 14·15·16·17 전 기종에는 긴급 SOS 기능이 탑재돼 있다. 미국에서는 iOS 16.1 이상 운영체제가 필요하다. 해당 기능은 아이폰을 활성화한 뒤 2년간 무료로 제공된다.

아이폰이 위성과 연결되려면 사용자가 실외에서 하늘과 지평선이 잘 보이는 곳에 있어야 한다. 연결이 이뤄지면 휴대전화는 긴급 구조대에 문자 메시지를 전송하고, 구조대는 위치 정보와 비상 연락처, 휴대전화의 남은 배터리 잔량 등을 묻는다. 아이폰 이용자는 위성을 이용해 셀룰러 서비스나 와이파이가 없는 상황에서도 가족이나 지인에게 문자 메시지를 보낼 수 있다.





AD

한편 이날 네바다주 타호 호수 인근 캐슬피크 지역에서는 사태에 휩쓸린 스키 여행 참가자 8명이 숨진 채 발견됐다. 스키 가이드 4명과 고객 11명 등 총 15명으로 구성된 이들 일행은 17일 오전 오지 스키 여행을 마치고 귀환하다가 눈사태에 휩쓸려 변을 당했다. 이 가운데 6명은 구조됐지만 8명은 사망했고 실종자 1명도 사망한 것으로 추정되고 있다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>