외교부 "美 평화위 가입 시한 통보 받지 않아… 신중 검토"

"중동 평화 안정 등 동향 파악 위해 참석"

김용현 전 이집트대사, 평화위 회의 참석

도널드 트럼프 미국 대통령이 주도하는 '평화위원회(Board of Peace)' 출범 회의에 참관국(옵서버) 자격으로 한국이 참석하는 가운데, 주최국인 미국으로부터 가입시한은 공식적으로 통보받지 않은 것으로 확인됐다. 한국은 위원회에 합류하지 않은 상태다.

서울 종로구 외교부 청사. 조용준 기자

박일 외교부 대변인은 19일 정부서울청사에서 브리핑을 갖고 "미국 측에서 평화위원회 가입 문제 관련해 공식적인 시한을 통보한 바는 없다"면서 "우리의 역할이나 평화위원회가 어떻게 운영될 것인지, 국제법적인 측면들 이 모든 것을 고려하면서 신중히 검토해 나갈 것"이라고 밝혔다.

특히 이번 회의에서 한반도 안보를 포함한 글로벌 안보 이슈가 다뤄질 가능성에 대해서 박 대변인은 "앞으로 조금 더 지켜봐야 할 것"이라며 "이번 회의의 기본적인 주제가 가자지구 재건 문제, 인도적인 지원, 평화 구축 방안이기 때문에 (한국의) 참석도 이 분야에 주안점을 두고 참석하게 될 것"이라고 했다.

관련해 외교부 당국자는 "이번 회의가 가자 재건, 인도적 지원, 평화 정착 등에 맞춰져 있고 중동 평화 안정에 우리도 많은 관심을 갖고 있는 분야라 동향을 파악하기 위해 참석했다"고 전했다.

이 당국자에 따르면 미국 워싱턴D.C.에서 열리는 평화위원회 1차 회의는 약 2시간 진행된다. 김용현 전 주이집트 대사가 한국 대표로 참석하며 대통령 특사가 아닌 외교부 특사 자격으로 참석할 예정이다.

초청 방식과 관련해서 외교부 당국자는 "트럼프 대통령이 이재명 대통령에게 초청장을 보낸 것으로 알고 있다"며 "위원장이 트럼프 대통령이기 때문"이라고 전했다. 이 당국자는 옵서버의 지위 유지나 향후 기여 방안에 대해서는 "주최 측에서 향후 운영 방안을 검토할 것으로 보인다"며 "재정기여나 현물공여 등도 가입국뿐 아니라 비가입국에서도 나올 수 있으니 이를 감안해 운영할 것 같다"고 설명했다.

한국 외에도 일본, 이탈리아, EU(유럽연합), 그리스, 불가리아, 루마니아 등 상당수 국가가 옵서버 자격으로 참석한 것으로 파악된다. 외교부 당국자는 "가입국 중심의 회의지만 비가입국도 상당수 국가들이 참석하고 있다"고 말했다.





아울러 이 당국자는 "옵서버는 발언권이나 투표권이 없는 것으로 돼 있다"며 "아무래도 가입국이 많고 시간이 제약돼 있어 회의에는 참석하되 발언은 하지 않는 구조"라고 덧붙였다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr

