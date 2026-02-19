원주시 한파 녹이는 온정의 손길…KCC문막공장·비알팜 등 기부행렬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KCC문막공장, 문막읍 적십자봉사회·새마을회에 후원금

㈜비알팜, 저소득 취약계층에 지정기탁 후원금 전달

한국도로공사 강원본부, 사회복지시설 5곳 온누리상품권

KCC문막공장(공장장 이남수)은 19일 원주시청을 방문해 지정기탁 후원금 3000만원을 전달했다.

KCC문막공장(공장장 이남수)이 19일 원주시청을 방문해 원강수 시장에게 지정기탁 후원금 3000만원을 전달하고 있다. 원주시 제공

후원금은 사회복지공동모금회를 통해 문막읍 적십자봉사회와 문막읍 새마을회에 전달될 예정이다.

KCC문막공장은 매년 지정기탁 후원금을 기탁하며 지속적인 나눔 활동을 실천하고 있다.

이남수 공장장은 "이번 후원금을 통해 문막 지역의 소외된 이웃들이 희망과 용기를 얻길 바란다"라고 전했다.

원강수 시장은 "지역사회를 위한 소중한 나눔에 감사드린다"며 "시민 복지 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

㈜비알팜(대표이사 김석순)이 19일 원주시청을 방문해 원강수 시장에게 저소득 취약계층을 위한 지정기탁 후원금 1000만원을 전달하고 있다. 원주시 제공

㈜비알팜, 저소득 취약계층에 지정기탁 후원금 전달

㈜비알팜(대표이사 김석순)은 19일 원주시청을 방문해 저소득 취약계층을 위한 지정기탁 후원금 1000만원을 전달했다.

비알팜은 원주에 소재한 재생의학 바이오 기업으로, 지난해 두 차례의 기부 등을 통해 지역사회에 선한 영향력을 확산하고 있다. 앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 기업으로서 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나갈 계획이다.

김석순 대표이사는 "이번 후원이 지역사회에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역과 함께하는 지속적인 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 전했다.

원강수 시장은 "뜻깊은 후원을 지속해 주셔서 감사드린다"며 "시민 복지 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한국도로공사 강원본부(대표 함진규)아 19일 원주시청을 방문해 원강수 사장에게 온누리상품권 500만 원을 기부하고 있다. 원주시 제공

한국도로공사 강원본부, 사회복지시설 5곳에 온누리상품권 기부

한국도로공사 강원본부(대표 함진규)는 19일 원주시청을 방문해 온누리상품권 500만원을 기부했다.

한국도로공사 강원본부는 매년 기부를 통해 나눔문화 실천을 지속하고 있다. 이번 온누리상품권은 원주지역 사회복지시설 5곳에 전달될 예정이다.





원강수 시장은 "따뜻한 나눔의 손길이 지역의 희망이 되고 있다"라며, "시민과 함께하는 복지 실현을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

