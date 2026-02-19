김천시 청소년상담복지센터, 청소년의 든든한 동반자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청소년의 꿈을 키우는 동행

김천에서 함께 만드는 성장 무대

말하지 못한 고민 ‘청소년전화 1388’

오늘을 지키고 내일을 꿈꾸다

경북 김천시는 청소년이 더 이상 혼자 고민하고 힘들어하지 않도록 상담·지원·참여가 하나로 연결되는 복지 안전망 '김천시청소년상담복지센터'를 운영하며 청소년의 건강한 성장을 지원한다.

청소년의 고민은 말로 쉽게 나오지 않는다. 마음이 복잡할수록, '자신을 이상하게 볼까 봐, 걱정 끼치기 싫어서, 친구들이 알까 봐 무서워서' 등의 이유로 혼자 견디는 쪽을 선택한다. 그 시간이 길어질수록 고민은 더 커지고, 어느 순간부터 일상이 흔들리기 시작한다. 그럴 때 청소년에게 필요한 것은 충고나 조언이 아니라, '마음을 안전하게 내려놓을 수 있는 통로'이다.

시계방향 청소년 어울림한마당-청소년 수련캠프-청소년 유해 환경 감시단-상담자원봉사/김이환 기자

김천시청소년상담복지센터는 이러한 청소년의 삶을 지탱하는 지역 기반 심리·복지 안전망으로, 개인 상담 및 심리검사 제공, 청소년문제 예방교육, 청소년전화 1388 운영, 청소년안전망, 청소년동반자 프로그램, 꿈드림(학교밖청소년지원센터), 청소년방과후아카데미, 청소년어울림마당까지 통합적인 지원을 수행한다.

▲청소년전화 1388, 위기뿐만 아니라 '말 못 하는 고민'도 상담 가능 ▲함께 움직이는 '청소년안전망', 찾아가는 '청소년동반자' ▲학교 밖에서도 안정감 있게 미래 준비를 돕는 희망의 디딤돌 '꿈드림' ▲'청소년방과후아카데미' 방과후 돌봄으로 성장의 시간을 만드는 곳 ▲청소년의 꿈과 시민성을 키우는 성장 무대, '일취월짱'과 '교류캠프' ▲청소년을 이해하는 지역이, 결국 더 안전한 지역이다.

청소년에게 필요한 것은 '혼자 견뎌라'라는 말이 아니라, '혼자 견디지 않아도 되는 구조'이다. 청소년전화 1388은 말하지 못한 고민을 꺼낼 수 있게 하고, 청소년안전망과 청소년동반자는 청소년이 혼자 남겨지지 않도록 지역을 연결한다. 꿈드림은 학교 밖에서도 미래를 준비할 수 있도록 희망의 디딤돌이 되어주고, 방과후아카데미는 중학생들이 방과후 시간을 성장의 시간으로 바꾸도록 돕는다.





시 관계자는 "청소년이 건강하게 자라는 지역은 결국 시민 모두가 건강하고 안전한 지역이다. 그리고 그 시작은 의외로 아주 간단한 것일지 모른다."라며, "김천시청소년상담복지센터는 오늘도 청소년의 마음이 쉬어갈 수 있도록 문을 열어두고 있다. 앞으로도 청소년이 지역사회와 함께 건강하게 성장할 수 있도록 더 많은 지원을 이어가겠다."고 했다.





