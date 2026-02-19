프롬랩스, ‘Promptly’ 한글·영문 상표 등록 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

컨텍스트 엔지니어링 기반의 AI 프롬프트 번역기 'Promptly'를 운영 중인 ㈜프롬랩스(대표 강동훈)가 'Promptly'의 한글·영문 상표 등록을 완료했다고 밝혔다.

이번 등록은 컴퓨터 소프트웨어 및 AI 기반 서비스에 해당하는 제9류(소프트웨어)와 관련 영역에서 이루어졌으며, 자사 핵심 브랜드에 대한 법적 권리를 공식 확보했다는 점에서 의미가 있다. 또한 법인 브랜드 'Promlabs' 역시 관련 한영 상표 등록을 마치며, 기업 및 제품 브랜드에 대한 지식재산(IP) 체계를 정비했다.

프롬랩스는 단순 프롬프트 보정 도구를 넘어, MCP(Model Context Protocol) 기반 컨텍스트 엔지니어링 자동화 엔진 'ACO-1'을 중심으로 AI 활용의 정확도와 일관성을 높이는 플랫폼을 개발하고 있다.

프롬랩스는 지난해 11월 정부 기술창업 프로그램인 TIPS(민간투자주도형 기술창업지원)에 선정됐으며, 컨텍스트 엔지니어링 자동화 엔진 고도화를 위한 연구개발을 본격 추진하고 있다. 또한 2026년 CES에 참가해 부스를 운영하며 글로벌 시장 진출 기반을 마련했다. 향후에는 'Promptly'의 고도화 버전인 Promptly Studio를 통해 기업 단위 AI 콘텐츠 분야에 특화된 운영·품질 관리 기능까지 확장할 계획이다.

Promptly Studio는 AI 콘텐츠의 컨텍스트 관리, 품질 검증, 협업 운영을 통합 지원하는 AI 콘텐츠 운영 시스템으로 로드맵이 수립되어 있다.

강동훈 대표는 "AI 활용 경쟁력은 단순히 모델 성능을 넘어, 특정 분야에 맞는 컨텍스트를 얼마나 정교하게 설계하고 주입하느냐에 달려 있다"며, "이번 상표 등록을 시작으로 Promptly를 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 컨텍스트 엔지니어링 플랫폼으로 발전시키겠다"고 밝혔다.





프롬랩스는 향후 특허 출원 확대와 글로벌 서비스 고도화를 병행하며 AI 미들웨어 분야에서 기술적 차별화를 강화해 나갈 예정이다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr

