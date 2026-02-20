새학기 키즈폰 사줘야 할까요?…인기 캐릭터 속 핵심은 '유해요소 차단'

키즈폰 보유율 빠른 상승세

안전·통제 기본…캐릭터 공략

초등학교 저학년 때부터 휴대폰을 사용하는 어린이들이 늘면서 키즈폰 보유율이 빠르게 높아지고 있다. 새 학기를 앞두고 통신사들은 신규 고객을 잡기 위해 앞다퉈 키즈폰 마케팅에 나섰다. 가족결합 요금제로 첫발을 들인 어린이 고객은 잠재적 장기 고객인 만큼 첫인상이 특히 중요하기 때문이다.

20일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 만 10대 미만 연령층의 키즈폰 보유 비율은 2022년 5.1%, 2023년 10.9%, 2024년 18.6%로 매년 빠르게 상승 중이다. 같은 기간 스마트폰을 가지고 있다고 응답한 비율도 57.8%→58.3%→62.4%로 높아졌다. 저출산으로 10대 미만 연령층 수가 감소하고 있다는 점을 감안하면 어린이들의 휴대폰 사용이 빠르게 늘고 있다는 방증이다.

대개 만 12세 이하까지 사용하는 키즈폰은 실시간 위치 추적, 휴대폰 사용량 관리, 유해사이트 차단 등의 기능을 기본으로 탑재하고 있다. 고사양 단말기가 아니어서 속도가 상대적으로 느리고 용량이 적어 답답함을 느낄 수 있지만 여러 안심 기능들은 키즈폰만의 특징이다.

한 통신사 관계자는 "몇 년 전부터 키즈폰 단말기로 갤럭시A 모델 등을 많이 쓰고 있는데 대부분 중저가 보급형"이라며 "여기에 아이들이 좋아할 캐릭터를 입히고, 일부 기능만 탑재해 내놓다 보니 사용하면서 조금 불편할 수 있다"고 말했다.

일부 학부모들은 키즈폰 대신 일반 스마트폰 공기계를 개통하면서 다양한 유해 요소 차단 기능을 활용해 키즈폰과 유사한 효과를 내고 있다. 운영 체제별로 안드로이드의 경우 구글 패밀리링크를 통해 애플리케이션(앱) 차단, 시간 관리뿐만 아니라 위치 추적도 가능해 사실상 키즈폰의 기능을 한다. 아이폰의 iOS도 키즈폰을 대체하는 '스크린타임' 기능이 있다.

통신사별 다양한 캐릭터에 안심 기능 고도화

LG유플러스 모델이 'U+키즈폰 무너 에디션2'를 소개하고 있다. LG유플러스 제공

이동통신 3사는 맞벌이 부부가 늘고 어린이들의 휴대폰 수요가 커진 환경을 반영해 새 학기를 앞두고 키즈폰 판매 촉진을 위한 마케팅을 활발히 전개 중이다. 부모들이 중요시하는 안전·통제 기능을 내세우면서 아이들의 눈길을 사로잡는 '캐릭터'를 강조하고 있다.

그동안 디즈니, 포켓몬스터 등의 캐릭터를 활용해온 SK텔레콤은 이번 시즌 'ZEM폰 포켓피스'를 키즈폰 핵심 모델로 내놨다. 포켓몬 에디션의 네 번째 시리즈다. 인간과 포켓몬이 평화롭게 생활하는 공간인 '포켓피스' 세계관을 적용했다. 단말기는 삼성전자 갤럭시 A17이다. SKT 키즈폰은 ZEM 앱을 통해 자녀의 실시간 위치 조회, 사용 시간제한, 앱 차단, 사용 리포트 등의 안심 케어 기능을 제공한다.

KT는 산리오 캐릭터를 담은 '폼폼푸린 키즈폰'을 밀고 있다. 앞서 키티, 쿠로미 등의 캐릭터로 유명한 일본 디자인 회사 산리오와 협업해 '시나모', '포치코' 등을 테마로 한 키즈폰을 연속해서 출시해 왔다. 현재 신학기 프로모션으로 KT 광화문 웨스트 사옥 내 매장에서 포토존을 운영하는 등 오프라인 홍보에도 적극적이다. KT 키즈폰은 안심박스 서비스가 좋은 평가를 이끌고 있다. 위치 확인과 유해 콘텐츠 차단은 물론이고, 스마트폰 기능을 제한적으로 허용하는 학습 집중 기능 '열공모드'도 활용 가능하다.

LG유플러스는 삼성전자 갤럭시A 모델 기반으로 키즈 특화 캐릭터 '무너'를 앞세워 학부모와 어린이들을 공략 중이다. 해당 지식재산권(IP)은 외산 캐릭터 속 국산 캐릭터로 인기를 끌고 있다. 이전에는 카카오프렌즈 인기 캐릭터 '라이언', '춘식이' 테마의 키즈폰을 선보이기도 했다. LG유플러스 키즈폰은 위치 조회와 앱 사용 시간 관리뿐 아니라 자녀가 유해 이미지를 촬영하거나 캡처, 다운로드할 경우 AI가 이를 감지해 보호자에게 즉시 알림을 보내는 기능을 탑재했다.





통신사 관계자는 "키즈폰 가입자는 꾸준히 늘어나는 추세"라며 "통신사뿐만 아니라 단말기 제조사인 삼성전자도 아이들이 처음으로 접하는 갤럭시폰에서 만족을 느끼는 것이 장기적인 측면에서 유리하다고 판단한다. 키즈폰은 기능·서비스 차원에서 앞으로 더 개선될 것"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

